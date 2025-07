Xác lập chuyên án đặc biệt, vạch trần doanh nhân "máu lạnh” Bùi Quốc Ý và hệ thống “mạng nhện” tội phạm

Trong những ngày hè oi ả của tháng 7/2025, một trận chiến thầm lặng nhưng đầy cam go đã âm thầm diễn ra trên mảnh đất xứ Thanh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, một chuyên án đặc biệt được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập, mở ra cuộc truy quét nhằm triệt phá một đường dây tội phạm tinh vi do Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng") cầm đầu hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp.

Ngòi nổ từ mâu thuẫn dân sinh

Núp bóng dưới vỏ bọc Công ty Bất động sản Đạt - Ý, nhóm tội phạm này hoạt động tinh vi nhưng rất manh động, thách thức pháp luật và làm xáo trộn sự bình yên của địa phương. Chuyên án không chỉ là một thành tích đậm nét mà còn là ngọn lửa công lý, thắp sáng niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và phát triển cho người dân, doanh nghiệp xứ Thanh.

Sàn giao dịch bất động sản Đạt - Ý

Chuyên án bắt đầu từ một sự việc tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn phía sau cả một hệ thống tội phạm ẩn nấp tinh vi. Anh P.B.D, một người dân tại Thanh Hóa nhận thấy công ty bất động sản Đạt - Ý lấn chiếm hành lang công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống khu dân cư.

Với tinh thần trách nhiệm của một công dân, anh đã liên hệ và cung cấp thông tin cho anh K.D.T (một cộng tác viên báo chí) để thu thập thông tin và viết bài phản ánh về sai phạm của các đối tượng, hy vọng mang lại sự công bằng cho cộng đồng.

Nhưng không ngờ rằng, ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên tại văn phòng sang trọng của công ty Đạt - Ý, anh T. đã bước vào một cái bẫy nguy hiểm. Tám đối tượng hung hãn, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quốc Ý đã vây lấy anh.

Những cú đánh tàn bạo giáng xuống, kèm theo những lời tra khảo lạnh lùng, ép anh T. khai thông tin về người đứng sau. Điện thoại, máy tính xách tay và toàn bộ tài liệu của anh T. bị cướp sạch. Chưa dừng lại ở đó, nhóm tội phạm còn khống chế anh T., đưa anh đến tận nhà anh D. để đe dọa dằn mặt.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Quốc Ý

Trước áp lực và sự hành hung tàn nhẫn của các đối tượng côn đồ khoác áo doanh nhân, anh T. buộc phải cúi đầu xin lỗi để được thả. Hành vi hung hãn, xem thường pháp luật của nhóm Ý "ẻng" đã khiến người dân phẫn nộ, trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến công lý không khoan nhượng.

Chủ động trong công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang triển khai cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyên án được xác lập với mục tiêu không chỉ xử lý hành vi bạo lực mà còn làm sáng tỏ những góc khuất đen tối của nhóm tội phạm núp bóng doanh nhân.

Bóc trần "mạng nhện" tội phạm

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một chiến dịch truy quét quyết liệt.

Bùi Quốc Ý cùng 8 đàn em thân tín bị khởi tố và tạm giữ hình sự về các tội danh như bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và vi phạm các quy định về kinh tế. Những cuộc thẩm vấn kéo dài, những đêm không ngủ của các chiến sĩ Công an tiếp tục làm sáng tỏ từng mắt xích trong hệ thống tội phạm.

Mỗi tài liệu thu được, mỗi lời khai được ghi nhận là một nhát gươm sắc bén, chặt đứt từng sợi dây của "mạng nhện" tội phạm mà Ý "ẻng" và đồng bọn lâu nay xây dựng.

Đối tượng Bùi Quốc Ý (tức Ý ẻng), kẻ cầm đầu đường dây tội phạm đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ

Thông tin với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hành vi của Bùi Quốc Ý và các đối tượng Bùi Khắc Phan, Lê Đăng Trung, Trịnh Tuấn Anh, Lê Đức Anh, Trần Văn Cường, Nguyễn Quốc Đông và Đào Duy Dũng là đồng phạm về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" quy định tại Điều 157 BLHS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu về hành vi "Cướp tài sản" của Bùi Quốc Ý cùng đồng bọn để xử lý theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang nhanh chóng thu thập tài liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế của Bùi Quốc Ý và đồng bọn như: khai thác khoáng sản, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, quây thầu, vây thầu,…

Chuyên án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Thanh Hóa trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2025. Và nó cũng phơi bày sự thật đằng sau những bộ cánh lịch lãm, những văn phòng hào nhoáng và những lời hứa hẹn hoa mỹ của các "doanh nhân máu lạnh" là cả một "vùng tối" tội phạm khoác áo doanh nhân.

Quan trọng hơn, nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ không có góc khuất nào mà công lý không thể chạm tới, không có tội ác nào có thể lẩn trốn trước ánh sáng của pháp luật.

Đối tượng Bùi Quốc Ý (X) và đồng phạm

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Bùi Quốc Ý, Nguyễn Quốc Đông về các tội: "Bắt giữ người trái pháp luật", quy định tại khoản 1 Điều 157 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù) và tội "Cướp tài sản", quy định tại khoản 1 Điều 168 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 10 năm tù). Các đối tượng còn lại gồm: Lê Đăng Trung, Trần Văn Cường, Bùi Khắc Phan, Lê Đức Anh, Trịnh Tuấn Anh và Đào Duy Dũng bị khởi tố về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", quy định tại khoản 1 Điều 157 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù). Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội khác của các bị can và các đối tượng có liên quan.

(Theo Công an tỉnh Thanh Hóa)