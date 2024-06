Xác định người phao tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày 26/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho biết đã xác định được chủ tài khoản TikTok “Mờ Quann” đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT 2024.

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, A05 phát hiện tài khoản TikTok “Mờ Quann” đăng tải 2 video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, A05 xác định được chủ tài khoản là Ngô Minh Q. (SN 2006, trú huyện Ứng Hoà, Hà Nội). Q. là học sinh trường lớp 12 trên địa bàn huyện Ứng Hoà.

Ngô Minh Q. và bố tại trụ sở Công an địa phương.

A05 phối hợp Công an huyện Ứng Hoà, Công an địa phương mời N.M.Q. và bố nam sinh này lên trụ sở Công an địa phương làm việc.

N.M.Q. khai nhận, ngày 22/6, Q. tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên kênh TikTok “Điểm Sáng Văn Học - 2024”. Đồng thời, Q. cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải.

Vì vậy, Q. tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lên tài khoản TikTok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngô Minh Q. không có mục đích nào khác, không cố ý gây hoang mang dư luận.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, Q. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên tài khoản TikTok “Mờ Quann”, cam kết không tái phạm.