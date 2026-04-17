Xác định được chính xác vị trí ngôi nhà của Shakespeare sau hơn 400 năm

Đại thi hào William Shakespeare (Ảnh: Stock Montage/Archive Photos/Getty Images)

Thông tin trên được công bố sau khi Giáo sư Lucy Munro, chuyên gia về Shakespeare và văn học cận đại tại King's College London, phát hiện một bản đồ khu vực Blackfriars có niên đại năm 1668 trong quá trình nghiên cứu về các nhà hát lịch sử tại Kho lưu trữ London.

Trước đó, giới học thuật chỉ biết rằng Shakespeare sở hữu một ngôi nhà tại Blackfriars - khu tu viện dòng Đa Minh có từ thế kỷ XIII - và cho rằng căn nhà này nằm gần khu vực cổng chính. Tuy nhiên, phát hiện mới đã cho phép xác định rõ vị trí cụ thể, quy mô, cấu trúc cũng như bối cảnh kiến trúc xung quanh ngôi nhà.

Theo Giáo sư Munro, căn nhà có dạng chữ L, một phần được xây chồng lên cổng của khu tu viện, đồng thời nằm cạnh các công trình khác như quán rượu Sign of the Cock Tavern. Bà cho biết, dù không quá lớn, nhưng đây là một bất động sản tương đối đáng kể, thậm chí từng được chia thành hai căn nhà vào một thời điểm nhất định.

Tấm bản đồ mô tả vị trí ngôi nhà của đại văn hào William Shakespeare tại Blackfriars - khu tu viện dòng Đa Minh có từ thế kỷ XIII (Ảnh: City of London Corporation)

Khi Shakespeare mua căn nhà này vào năm 1613, Blackfriars được xem là khu vực danh giá của London, nơi sinh sống của nhiều tầng lớp quý tộc tại Anh. Tuy nhiên, theo thời gian, khu vực này dần trở nên đa dạng hơn về thành phần cư dân, với sự hiện diện ngày càng nhiều của giới thương nhân và thợ thủ công.

Phát hiện mới cũng góp phần làm sáng tỏ những năm cuối đời của Shakespeare, trước khi ông qua đời năm 1616 ở tuổi 52. Theo Giáo sư Munro, kết quả nghiên cứu đặt ra nghi vấn đối với quan điểm lâu nay cho rằng ông đã rút lui khỏi London để trở về quê nhà Stratford-upon-Avon sau khi Nhà hát Globe bị hỏa hoạn vào tháng 6/1613. Bà cho biết, thực tế cho thấy Shakespeare vẫn tiếp tục sáng tác trong giai đoạn sau đó, tiêu biểu là việc hợp tác với nhà viết kịch John Fletcher trong vở "The Two Noble Kinsmen".

Ngoài ra, Giáo sư Munro cũng cho rằng việc Shakespeare lựa chọn mua nhà tại Blackfriars - khu vực chỉ cách Nhà hát Globe vài phút đi bộ - cho thấy ông vẫn duy trì sự gắn bó chặt chẽ với đời sống nghề nghiệp tại London, thay vì chỉ coi đây là một khoản đầu tư tài chính.

Theo nhận định của ông Will Tosh, Giám đốc giáo dục của Shakespeare's Globe - trung tâm sân khấu và giáo dục hiện đại được xây dựng trên nền nhà hát lịch sử - đây là một phát hiện quan trọng, góp phần mang lại cái nhìn rõ nét hơn về Shakespeare như một nhà văn gắn bó sâu sắc với đời sống đô thị London.

Các chuyên gia cho rằng phát hiện này cho thấy vẫn còn nhiều khía cạnh trong cuộc đời và sự nghiệp của Shakespeare chưa được khám phá đầy đủ. Kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ được công bố trên tạp chí Times Literary Supplement vào ngày 17/4.