Phi hành gia Artemis II chụp ảnh Mặt Trăng đẹp "ngoài mong đợi": Bí mật đến từ 20 giờ huấn luyện và chiếc máy ảnh 10 năm tuổi

Những hình ảnh ngoạn mục về Trái Đất và Mặt Trăng được ghi lại trong sứ mệnh Artemis II không chỉ khiến công chúng ấn tượng mà còn gây bất ngờ ngay cả với chính những người đứng sau quá trình huấn luyện phi hành gia.

Quang cảnh Trái Đất, một phần bị che khuất phía sau Mặt Trăng, được ghi lại qua cửa sổ tàu vũ trụ Orion vào lúc 6 giờ 41 phút tối theo giờ EDT (22 giờ 41 phút GMT) ngày 6/4/2026, trong quá trình phi hành đoàn Artemis II bay ngang qua Mặt Trăng. Theo dữ liệu của tệp ảnh, bức hình được chụp bằng máy ảnh Nikon D5 cùng ống kính 400 mm.

Hai chuyên gia nhiếp ảnh của NASA, Paul Reichert và Katrina Willoughby, những người trực tiếp đào tạo phi hành đoàn Artemis II, cho biết họ cũng ấn tượng không kém trước chất lượng hình ảnh mà các phi hành gia thu được trong chuyến bay lịch sử này. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên quay trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ, được phóng vào ngày 1/4 vừa qua.

Theo chia sẻ, các phi hành gia đã trải qua khoảng 20 giờ huấn luyện chuyên sâu về nhiếp ảnh trước khi thực hiện nhiệm vụ. Cả Reichert và Willoughby đều xuất thân từ chương trình khoa học nhiếp ảnh danh tiếng của Viện Công nghệ Rochester. Mục tiêu của chương trình đào tạo không chỉ dừng ở việc chụp được ảnh “đủ tốt”, mà là tạo ra những hình ảnh đạt giá trị khoa học cao.

Phi công Victor Glover tiết lộ rằng quá trình huấn luyện bao gồm các bài tập thực tế trên mặt đất. Các phi hành gia thực hành chụp ảnh từ bên trong mô hình tàu Orion, sử dụng một quả cầu Mặt Trăng bơm hơi khổng lồ được treo trong không gian tối để mô phỏng điều kiện ngoài vũ trụ.

Những mẫu máy ảnh Nikon mà phi hành đoàn Artemis II của NASA mang theo trong sứ mệnh theo lời giới thiệu của Paul Reichert và Kristina Willoughby, hai huấn luyện viên nhiếp ảnh trực tiếp đào tạo các phi hành gia, diễn ra tại Trung tâm Vũ trụ NASA Lyndon B. Johnson ở Houston, Texas, Mỹ vào ngày 14/4/2026. Bộ thiết bị này bao gồm máy ảnh mirrorless Nikon Z9 cùng hai thân máy DSLR Nikon D5.

Yếu tố thiết bị đóng vai trò quan trọng trong thành công này. Chiếc máy ảnh chủ lực được sử dụng là Nikon D5, một mẫu DSLR ra mắt từ năm 2016. Theo Reichert, thiết bị này đã được chứng minh khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường bức xạ và điều kiện khắc nghiệt của không gian, khi từng được sử dụng nhiều năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ngoài ra, khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng của Nikon D5 giúp ghi lại hình ảnh rõ nét trong môi trường tối gần như tuyệt đối ngoài không gian.

Bên cạnh đó, phi hành đoàn còn sử dụng thêm máy ảnh mirrorless Nikon Z9 cùng nhiều ống kính khác nhau, bao gồm ống kính zoom 14 - 24 mm, 80 - 400 mm và ống kính tiêu chuẩn 35 mm.

Paul Reichert và Kristina Willoughby, hai huấn luyện viên nhiếp ảnh đã đào tạo phi hành đoàn Artemis II của NASA chụp ảnh Mặt Trăng, trao đổi với Reuters tại Trung tâm Vũ trụ NASA Lyndon B. Johnson ở Houston, Texas, Mỹ vào ngày 14/4/2026.

Một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của smartphone trong danh sách thiết bị. Theo Willoughby, mẫu iPhone 17 Pro Max của Apple được bổ sung vào phút chót. Dù thuận tiện với khả năng chụp nhanh, thiết bị này lại đặt ra thách thức về truyền dữ liệu do dung lượng file lớn, trong khi băng thông truyền từ không gian về Trái Đất còn hạn chế.

Trong số những bức ảnh ấn tượng nhất, có thể kể đến hình ảnh Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời khi nhìn từ phía xa, tạo nên quầng sáng mờ xung quanh và vẫn để lộ các ngôi sao trong nền tối. Ngoài ra, các bức ảnh chi tiết về bề mặt đầy hố va chạm của phía xa Mặt Trăng, cũng như cảnh Trái Đất mọc và lặn trên đường chân trời Mặt Trăng, đều cho thấy góc nhìn hiếm có từ khoảng cách kỷ lục.

So với thời kỳ Apollo cách đây hơn 50 năm, công nghệ hiện đại mang lại sự khác biệt rõ rệt. Phi hành gia Artemis II có thể xem lại ngay lập tức các bức ảnh kỹ thuật số, thay vì phải chờ tráng phim như trước. Đồng thời, việc sử dụng camera hành động GoPro để livestream cũng giúp công chúng theo dõi hành trình khám phá không gian theo thời gian thực.

Theo Willoughby, không khí tại trung tâm điều khiển nhiệm vụ ở Houston trong thời điểm tàu bay qua Mặt Trăng vào ngày 6/4 trở nên đặc biệt sôi động. Sự hào hứng lan tỏa khi từng hình ảnh được truyền về và công bố gần như ngay lập tức.

Những kết quả đạt được từ Artemis II cho thấy sự kết hợp giữa huấn luyện chuyên môn, lựa chọn thiết bị phù hợp và công nghệ hiện đại đã góp phần tạo nên những tư liệu hình ảnh có giá trị cao, đồng thời mở ra góc nhìn mới về không gian đối với công chúng toàn cầu.