Phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng đối với lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

Ngày 16/4, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết kết quả thanh tra đặc biệt tại 2 trang trại nuôi hàu ở huyện Goheung thuộc tỉnh trên cho thấy 26 lao động nước ngoài bị nợ tổng cộng 31,7 triệu won (gần 22.000 USD) tiền lương và phụ cấp. Ngoài ra, 2 đối tượng môi giới bất hợp pháp bị phát hiện đã chiếm đoạt khoảng 7 triệu won từ người lao động.

Đáng chú ý, một lao động thời vụ người Philippines chỉ nhận được 235.000 won sau 18 ngày làm việc với cường độ hơn 12 giờ/ngày, thấp hơn nhiều so với mức lương ghi trong hợp đồng. Ngoài ra, người này còn bị yêu cầu làm thêm ngoài nội dung công việc đã thỏa thuận và bị đe dọa trục xuất nếu không đạt chỉ tiêu. Cơ quan chức năng xác định các chủ sử dụng lao động đã vi phạm nguyên tắc trả lương trực tiếp khi chi trả thông qua môi giới, đồng thời không bảo đảm điều kiện làm việc và an toàn lao động. Các hành vi vi phạm bao gồm không lập sổ lương, không cung cấp bảng lương và không lắp đặt thiết bị an toàn cần thiết.

Vụ việc nói trên được phát hiện sau khi một tổ chức bảo vệ quyền lợi lao động nước ngoài đệ đơn khiếu nại, dẫn đến cuộc điều tra và kiểm tra diện rộng. Giới chức Hàn Quốc đã khởi tố các chủ sử dụng lao động và môi giới có liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính. Mở rộng kiểm tra tại 5 cơ sở khác trong khu vực, cơ quan chức năng nước này tiếp tục phát hiện toàn bộ các cơ sở trên đều vi phạm luật lao động, với tổng số tiền lương chưa trả lên tới 23,2 triệu won.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai đợt tiếp nhận tố cáo đặc biệt đến hết tháng 5 nhằm phát hiện thêm các trường hợp tương tự. Tổng thống nước này Lee Jae Myung nhấn mạnh các hành vi bạo lực và phân biệt đối xử với lao động nước ngoài là “tội nghiêm trọng, không thể dung thứ”, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm minh.