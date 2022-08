Xả kho, giá Honda HR-V 2021 giảm mạnh 100 triệu đồng

Thời điểm cuối tháng 8/2022, mẫu xe Honda HR-V 2021 đang được một số đại lý tung ra ưu đãi giảm giá mạnh lên tới 100 triệu đồng nhằm thanh lý hàng tồn cũng như tăng sức cạnh tranh lên các đối thủ trong cùng phân khúc như Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta.

Tuy nhiên, lượng xe HR-V 2021 tại đại lý không còn nhiều, chủ yếu là bản G có giá niêm yết 786 triệu đồng. Ngoài giảm giá, khách hàng có thể nhận được quà tặng là phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ (giá trị của quà tặng phụ kiện dao động theo chính sách riêng của từng đại lý).

Ảnh minh họa

Được biết, Honda HR-V 2021 sở hữu thiết kế chững chạc và vóc dáng bề thế hơn so với bản hiện hành. Tuy nhiên, trang bị của xe chỉ nằm ở mức vừa đủ và không quá nổi bật so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Không những thế, giá bán khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc cũng là một trong những lí do khiến HR-V 2021 không đạt được doanh số ấn tượng sau thời gian dài ra mắt.

Bước sang phiên bản mới, Honda HR-V 2022 được nâng cấp ấn tượng trong cả nội thất lẫn ngoại thất. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kim cương khác biệt, cụm đèn LED hoàn toàn, tích hợp đèn chạy ban ngày. Cụm đèn hậu thiết kế lại, mảnh hơn so với thế hệ cũ và có dải đèn LED chạy ngang đuôi xe. Thân xe tạo điểm nhấn với nhiều đường gân khi nhìn ngang. Khoảng sáng gầm xe tăng thêm 11 mm và hạ thấp trần 15 mm so với đời xe trước. Phiên bản RS sử dụng bộ la-zăng kích thước 18 inch.

Nội thất xe cũng có nhiều điểm mới so với thế hệ trước. Chính giữa táp-lô trang bị màn hình thông tin giải trí kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto, xe trang bị điều hòa tự động hai vùng và có cửa gió cho hàng ghế sau.

Trang bị an toàn trên xe có thể kể đến như tính năng phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, phanh tay điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ đổ đèo...

Ngoài ra, Honda HR-V 2022 còn được bổ sung thêm tùy chọn động cơ tăng áp 1.5L, công suất tối đa lên tới 174 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm.

Kết thúc tháng 7/2022, Honda HR-V 2022 chỉ bán được 65 chiếc (giảm 171 xe so với tháng 6/2022), kém khá xa so với các đối thủ đứng đầu phân khúc như Hyundai Creta (978 chiếc), Toyota Corolla Cross (889 chiếc), Kia Seltos (520 chiếc),...