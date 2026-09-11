Wonyoung diện Dior sau thời gian dài vắng bóng Miu Miu, fan lập tức “đẩy thuyền” nhà mốt mới

Sau 4 năm đồng hành cùng Miu Miu, Jang Wonyoung được cho là đang đứng trước một màn "chia tay" khiến người hâm mộ không những không tiếc nuối mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Giới thạo tin thời trang mới đây rục rịch lan truyền thông tin nữ idol và nhà mốt Italy có thể đã kết thúc mối quan hệ hợp tác. Đáng chú ý, ngay giữa lúc tin đồn xuất hiện, Wonyoung lại gây chú ý khi diện nguyên cây trang phục đến từ bộ sưu tập mới của Dior trong một sự kiện gần đây.

Sự lựa chọn này càng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về tương lai thời trang của nàng "công chúa cây biz". Bởi trong một khoảng thời gian khá dài, Wonyoung gần như không còn xuất hiện dày đặc trong trang phục Miu Miu như trước. Nếu đây thực sự là dấu hiệu cho thấy hợp tác giữa hai bên đã đi đến hồi kết, nhiều fan cho rằng đây lại có thể là một bước chuyển mình đáng mong đợi trong hình ảnh của nữ idol.

4 năm gắn bó với Miu Miu

Jang Wonyoung bắt đầu hợp tác với Miu Miu từ năm 2020, trước khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu vào năm 2022. Trong suốt thời gian này, nữ idol thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế của nhà mốt Italy, đồng thời tích cực lăng xê sản phẩm trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Không thể phủ nhận, Wonyoung và Miu Miu từng tạo thành một cặp đôi thời trang khá ăn ý. Phong cách nữ tính, trẻ trung, ngọt ngào của thương hiệu có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh mà Wonyoung theo đuổi. Những chiếc váy ngắn, áo cardigan, túi xách mini hay các thiết kế mang hơi hướng preppy đều dễ dàng giúp cô phát huy lợi thế ngoại hình và tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Thế nhưng, nhìn lại hành trình 4 năm, người hâm mộ lại cho rằng những gì Wonyoung nhận được từ Miu Miu chưa thực sự tương xứng với vị thế của cô.

Đại sứ toàn cầu nhưng đãi ngộ lại gây tranh cãi

Điểm khiến fan không hài lòng nhất nằm ở cách Miu Miu khai thác hình ảnh Wonyoung. Dù mang danh đại sứ toàn cầu, nữ idol lại hiếm khi được thương hiệu đẩy bìa trên những tạp chí thời trang danh tiếng tại Hàn Quốc. Đáng chú ý hơn, Wonyoung cũng chưa từng xuất hiện trong một chiến dịch toàn cầu nổi bật nào của Miu Miu. Với một idol sở hữu độ nhận diện cao tại thị trường châu Á và có sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội, đây được xem là một thiếu sót khá lớn trong mắt người hâm mộ.

Không chỉ vậy, nhà mốt cũng được cho là chưa thực sự dành cho Wonyoung những thiết kế mang tính "độc quyền". Cô chưa từng được Miu Miu tạo ra những bộ trang phục đời thường riêng biệt hay thiết kế sân khấu đặc biệt, trong khi đây thường là một trong những cách để thương hiệu xây dựng hình ảnh riêng cho các đại sứ đình đám. Chính vì vậy, dù Wonyoung vẫn thường xuyên mặc Miu Miu, không ít người cảm thấy mối quan hệ này giống như việc nữ idol đang quảng bá cho thương hiệu nhiều hơn là thương hiệu thực sự tận dụng tối đa sức ảnh hưởng của đại sứ.

Fan không tiếc nuối, thậm chí còn mong Wonyoung "đổi nhà"

Có lẽ vì những kỳ vọng chưa được đáp ứng ấy mà thông tin Wonyoung có thể chia tay Miu Miu lại nhận được phản ứng khá tích cực từ người hâm mộ. Thay vì tiếc nuối, nhiều người cho rằng nữ idol hoàn toàn xứng đáng với một thương hiệu có chiến lược khai thác hình ảnh mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, khoảnh khắc Wonyoung xuất hiện trong nguyên cây Dior càng khiến câu chuyện trở nên thú vị. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, việc cô diện trọn vẹn một look từ bộ sưu tập mới của nhà mốt Pháp đã lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng đến khả năng Wonyoung đang bước sang một chương mới trong sự nghiệp thời trang. Nếu Miu Miu thiên về hình ảnh nữ tính, trẻ trung và ngọt ngào, Dior lại có thể mở ra một hướng đi trưởng thành, sang trọng và thời thượng hơn cho Wonyoung. Đây cũng là hình ảnh mà nữ idol đang dần thử nghiệm trong những năm gần đây.

Một "cuộc chia tay" có thể lại là cơ hội mới

Trong thế giới thời trang cao cấp, danh hiệu đại sứ không đơn thuần chỉ nằm ở việc mặc quần áo của thương hiệu. Các chiến dịch quảng cáo, trang bìa tạp chí, thiết kế riêng, sự kiện quốc tế và mức độ xuất hiện trong các hoạt động quan trọng của nhà mốt mới là những yếu tố giúp củng cố vị thế của một đại sứ. Với sức hút thương mại, độ nhận diện và khả năng tạo xu hướng của Wonyoung, người hâm mộ rõ ràng mong muốn cô được đặt vào một vị trí xứng đáng hơn.

Bởi vậy, nếu Wonyoung thực sự kết thúc hành trình 4 năm với Miu Miu, đây có lẽ không phải một cuộc chia tay đáng buồn. Ngược lại, nó có thể trở thành cơ hội để "công chúa cây biz" tìm được một nhà mốt mới, nơi sẵn sàng đầu tư mạnh tay hơn vào hình ảnh của cô - và biết đâu, một màn hợp tác đình đám hơn đang chờ ở phía trước.