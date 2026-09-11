Cùng dự tiệc trang sức cao cấp, Jisoo và Lisa tinh tế diện đồ đen nhưng style khác nhau hoàn toàn

Điều thú vị là cả Jisoo và Lisa đều lựa chọn màu đen, nhưng nếu chỉ nhìn tổng thể, hai người lại theo đuổi 2 phong cách khác biệt hoàn toàn.

Chẳng hẹn mà gặp, Jisoo và Lisa lại có màn "đọ style" đáng chú ý khi cùng xuất hiện tại những đêm tiệc trang sức cao cấp của hai thương hiệu mà họ đang đại diện là Cartier và Bvlgari. Cùng lựa chọn tông đen làm chủ đạo, nhưng hai nữ idol lại mang đến hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu Jisoo gây ấn tượng bằng vẻ sắc sảo, trưởng thành và có phần bí ẩn, Lisa lại chinh phục người đối diện với diện mạo góc cạnh, táo bạo và đậm chất high fashion. Đáng nói, cả hai đều không để trang phục lấn át những món trang sức đắt giá. Từ kiểu tóc, makeup cho tới phom dáng váy đều được tính toán để những viên đá quý trở thành tâm điểm của tổng thể.

Vốn gắn liền với hình ảnh trong trẻo, nữ tính, Jisoo lần này mang đến một phiên bản hoàn toàn khác khi lựa chọn thiết kế đầm đen của Rhea Costa. Tông màu tối vốn đã tạo cảm giác trưởng thành, nay được kết hợp cùng găng tay da càng khiến diện mạo của nữ idol trở nên sắc lạnh và cá tính hơn. Điểm thú vị nằm ở cách Jisoo tiết chế mọi chi tiết xung quanh. Mái tóc đen buông dài tự nhiên, kết hợp với lối makeup tông trầm giúp gương mặt cô có chiều sâu hơn. Thay vì sử dụng quá nhiều phụ kiện, nữ idol tập trung toàn bộ sự chú ý vào bộ trang sức Manyara.

Bộ trang sức gồm vòng cổ, khuyên tai và nhẫn, kết hợp giữa kim cương cùng những viên đá mang sắc xanh lam, xanh lục. Sự tương phản giữa những viên đá màu sắc nổi bật với nền váy đen tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt bắt mắt. Theo mức giá được ước tính, bộ trang sức mà Jisoo sử dụng có giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng. Con số này càng khiến màn xuất hiện của nữ idol trở nên đáng chú ý, nhất là khi từng món trang sức đều được phô diễn vừa đủ thay vì bị che khuất bởi trang phục.

Nếu Jisoo lựa chọn vẻ đẹp sắc sảo theo hướng kín đáo thì Lisa lại đẩy hình ảnh cá tính lên một cấp độ khác. Nữ idol xuất hiện trong thiết kế của Belik, nổi bật với phần thân áo corset kết hợp găng tay ren được tạo hình đầy ấn tượng. Corset vốn là kiểu trang phục có khả năng nhấn mạnh đường cong cơ thể. Khi được kết hợp với găng tay ren, thiết kế càng mang màu sắc quyến rũ và có phần kịch tính.

Lisa tiếp tục tận dụng lợi thế hình thể khi phối cùng chân váy dài có đường xẻ cao, khéo léo để lộ phần hông và đôi chân dài trứ danh. Khác với Jisoo, Lisa không cố gắng tạo vẻ mềm mại. Toàn bộ tổng thể hướng đến sự mạnh mẽ, góc cạnh và có phần nổi loạn. Đây cũng là phong cách rất phù hợp với hình ảnh thời trang mà nữ idol thường xuyên thử nghiệm trong những năm gần đây.

Jisoo để tóc đen buông dài, tạo cảm giác mềm mại và bí ẩn. Những lọn tóc đóng vai trò như một lớp nền, giúp phần trang sức ở cổ và tai nổi bật hơn. Trong khi đó, Lisa lựa chọn kiểu tóc buộc cao gọn gàng. Cách xử lý này lập tức đưa toàn bộ sự chú ý lên gương mặt, đồng thời khoe trọn phần xương quai xanh mảnh mai. Đây cũng là lựa chọn hợp lý khi nữ idol diện thiết kế corset và bộ trang sức cao cấp của Bvlgari. Phần cổ và vai được để thoáng giúp vòng cổ trở thành điểm nhấn chính, trong khi khuyên tai đính đá quý tiếp tục bắt sáng mỗi khi Lisa di chuyển.

Điều thú vị là cả Jisoo và Lisa đều lựa chọn màu đen, nhưng nếu chỉ nhìn tổng thể, hai người lại theo đuổi 2 phong cách khác biệt hoàn toàn. Jisoo mang đến vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành và sang trọng. Bộ đầm Rhea Costa cùng găng tay da tạo cảm giác quyền lực nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Những viên đá xanh lam, xanh lục trên bộ trang sức càng khiến diện mạo của cô trở nên nổi bật. Lisa lại thiên về vẻ gợi cảm, mạnh mẽ và thời trang. Corset, ren, đường xẻ cao và mái tóc buộc cao tạo nên hình ảnh táo bạo hơn. Nữ idol không chỉ khoe trang sức mà còn biến chúng thành một phần của tổng thể high fashion.

Nếu Jisoo chứng minh rằng màu đen hoàn toàn có thể trở nên mềm mại và sang trọng, Lisa lại cho thấy trang sức cao cấp có thể được đặt trong một tổng thể cá tính, hiện đại và đầy sức hút. Đây cũng chính là điểm khiến màn "đụng mặt" của hai nữ idol trở nên thú vị. Không ai cần phải cố gắng vượt qua người còn lại, bởi mỗi người đều đang khai thác một thế mạnh riêng. Jisoo giống như một quý cô bước ra từ những thước phim điện ảnh với vẻ đẹp bí ẩn, trong khi Lisa lại giống một fashion icon sẵn sàng thử nghiệm những đường nét táo bạo hơn. Cùng diện đồ đen, cùng đeo trang sức xa xỉ, nhưng hai nữ idol đã chứng minh rằng chỉ cần thay đổi phom dáng, kiểu tóc và thần thái, cùng một gam màu cũng có thể tạo ra hai thế giới thời trang hoàn toàn khác biệt.