Wink Hotel Danang Riverside - Trạm dừng chân lý tưởng mới tại Đà Nẵng

Các thí sinh rạng rỡ trong ngày đầu được đón tiếp tại Wink Hotel Saigon Centre

Tiếp nối những thành công của Wink Hotel Saigon Centre, Wink Hotel Danang Centre, Wink Hotels một lần nữa lại gây ấn tượng cộng đồng khi cho ra mắt Wink Hotel Danang Riverside vào quý 2 năm 2023.



Khách sạn thuộc thương hiệu Wink Hotels - Chuỗi khách sạn thông minh nội địa tiêu chuẩn quốc tế tiên phong của Việt Nam. Toạ lạc tại số 351 đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng - vị trí đắc địa với hàng loạt tiện ích đi kèm. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo chạy dọc theo sông Hàn, và nằm giữa hai cây cầu mang tính biểu tượng của Đà Nẵng - cầu sông Hàn và cầu Rồng, khu phức hợp khách sạn sẽ mang đến tầm nhìn ngoạn mục không bị cản trở ra đường chân trời Đà Nẵng và một bên là dãy núi Hải Vân và một bên là bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm và Biển Đông. Những địa điểm ăn chơi sành điệu, những bảo tàng đầy tính nghệ thuật, những gánh hàng rong đậm nét văn hoá, những bãi biển trải dài với dòng nước trong veo,… tất cả chỉ cách Wink một quãng ngắn đi bộ.

Khu vực Wink Space của khách sạn

Thương hiệu mang đến một bước tiến lớn góp phần thay đổi diện mạo của ngành du lịch khách sạn khi áp dụng trải nghiệm STAY24 cho phép bạn lưu trú trọn vẹn 24H, linh động trong thời gian check-in, nhận phòng bất cứ lúc nào bạn thích.



Khu phức hợp Wink Trần Hưng Đạo

Một trong những điểm dừng chân được dự đoán sẽ trở thành địa điểm lý tưởng trong hành trình lưu trú của du khách Đà Nẵng gọi tên Wink Hotel Danang Riverside.



Wink Trần Hưng Đạo nằm trong một khu phức hợp bao gồm khách sạn Wink Hotel Danang Riverside quy mô 5 sao, khu căn hộ dịch vụ có thương hiệu Wink Suites và khu ẩm thực, giải trí. Khu phức hợp này cao 25 tầng, có khu vực Wink Space dài 60m, hướng ra dòng sông Hàn. Khách sạn có 347 phòng bao gồm phòng double, twin, family, 2-bed suite, connecting room. Với ba tầng là cửa hàng bán lẻ, quán bar, quán cà phê và nhà hàng, cùng một hồ bơi và quầy bar trên tầng thượng. Một khái niệm khác làm nền tảng cho thiết kế và sự vận hành tại Wink là văn hóa shophouse châu Á, nơi tầng dưới là khu thương mại sầm uất và tầng trên là không gian nghỉ ngơi sang trọng.

Bên cạnh kiểu dáng tươi trẻ và màu sắc trong phong cách thiết kế, kết hợp cùng studio quốc tế AW2, nơi tạo nên những kiến trúc bắt mắt như Four Seasons The Nam Hai và Six Senses Côn Đảo, với tông màu nổi bật lấy cảm hứng từ sự đặc sắc của Việt Nam. Bên trong khách sạn, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những "xe đẩy hàng rong", những chiếc ghế đẩu và ghế dài trong các hàng quán vỉa hè cùng lồng chim kiểu cũ. Từng đạt giải khách sạn có Kiến trúc Thiết kế Tốt nhất Việt Nam năm 2021 (do International Travel Awards bình chọn), chính vì thế Wink luôn tự hào với những thiết kế của mình. Nếu Wink Trần Phú có Wink Space nằm trên tầng 19 thì điểm nhấn lần này sẽ là sân thượng toạ lạc tại "25 tầng mây". Một rooftop sành điệu với tầm nhìn đắc địa bao trọn thành phố biển, đính kèm là chiếc hồ bơi xanh mát tích hợp với Hai bar cho phép bạn vừa đắm mình trong làn nước mát vừa nhâm nhi ly cocktail mang phong vị địa phương. Phía bên cạnh cũng có quầy bar rộng 16m cho phép bạn có thể tổ chức buổi pool party để quẩy hết mình cùng với bạn bè. Thưởng lãm phong cảnh mỹ miều của Đà Nẵng, trên tay là ly cocktail, xung quanh là những tâm hồn đồng điệu. Việc của bạn là đến và tận hưởng cảm giác thăng hoa tận "25 tầng mây".

Wink Hotel Danang Riverside tọa lạc bên cạnh dòng sông Hàn

Wink Hotel Danang Centre cũng đóng vai trò như một cộng đồng kết nối du khách đến với những điểm đến tuyệt vời nhất của Đà Nẵng, những nơi ăn uống, mua sắm và trải nghiệm thiết yếu. Đặc biệt là sự hợp tác cùng Blush Beach Club với hàng loạt tiện ích như: nhà hàng, spa, hồ bơi, lounge,... cách Wink Hotel Danang Centre 25 phút đi shuttle bus. Bên cạnh đó Wink còn hợp tác với The Montgomerie Links Golf Club, Danang365 Helicopter Tours,... Du khách có thể liên hệ với Wink's Guides – đội ngũ cá tính, giàu kiến thức địa phương – 24/7 trên Whatsapp/Zalo hoặc gặp trực tiếp tại Wink Hotel Danang Centre để có được những sự trợ giúp và lời khuyên về những điểm đến thú vị, đáng nhớ bậc nhất tại thành phố.



Với mong muốn tạo nên những điểm nhấn thu hút riêng tại những nơi mà mình đặt chân đến, trở thành một phần trong sự hồi sinh của Đà Nẵng, Wink luôn tỉ mỉ trong từng kiến trúc, chắt lọc trong từng thiết kế. Với điểm đến lần này, Wink Hotel Danang Riverside hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm sống "sành điệu" song hành với việc lưu trữ những giá trị bền vững.

Đặt phòng ngay bây giờ để nhận ưu đãi giá phòng khai trương chỉ VND 1,399,000 NETT.

*Để đặt phòng, hãy liên hệ qua: book@wink-hotels.com. Số điện thoại: +84 28 2250 8531