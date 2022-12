William và Kate sang Mỹ, liệu "bộ tứ Vương thất" có tái ngộ?

Chiều thứ tư, 30/11 theo giờ Mỹ, cặp đôi nhà Wales đã hạ cánh ở Boston để bắt đầu chuyến đi 3 ngày tới Mỹ trong khuôn khổ sự kiện thường niên Earthshot Prize cho các đóng góp vì môi trường. Earthshot Prize năm nay diễn ra vào ngày 2/12 (thứ 6 tới đây).

Lần gần nhất cặp đôi tới Mỹ là vào năm 2014. Họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ fan hâm mộ Vương thất.

Thống đốc Massachusetts Charlie Baker chào đón cặp đôi khi họ tới nơi. Sau đó, họ góp mặt cùng Thị trưởng Boston Michelle Wu và Tổng chưởng lý kiêm Thống đốc Maura Healey tại một sự kiện chào mừng ở tòa thị chính thành phố Boston. Cặp đôi đều "rất háo hức" khi lần đầu được trở lại Mỹ sau 8 năm, một nguồn tin nội bộ cho hay.

"Cả hai đều vô cùng thích thú với nước Mỹ và muốn dành nhiều thời gian hơn ở đó trong những năm gần đây, nhưng vì lý do này hay lý do khác, lịch trình của họ không cho phép", nguồn tin nói với tờ Us, đồng thời chia sẻ thêm rằng William và Kate "hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên trong số các chuyến thăm thường xuyên hơn vào năm 2023 và xa hơn nữa".

William và Kate gặp Tổng chưởng lý kiêm Thống đốc Maura Healey cùng thị trưởng Boston Michelle Wu.

Cặp đôi "có nhiều thời gian để chuẩn bị" cho sự kiện ở Boston. Trong khi Thân vương và Vương phi xứ Wales sẽ "có thể thực hiện một chuyến đi ra ngoài Massachusetts nếu lịch cho phép", nguồn tin nội bộ tiết lộ cơ hội họ tái ngộ với em trai Harry và em dâu Meghan Markle là rất nhỏ.

Nguồn tin dự đoán: "Không phải là họ không thể gặp Harry và Meghan nhưng tại thời điểm này, điều đó có khó có khả năng xảy ra. Họ nhận ra rằng không thể tổ chức cuộc gặp kín đáo".

Lần cuối 2 cặp đôi hội ngộ là từ tháng 9 nhưng lại đúng vào một dịp đau buồn - thời gian để tang của Nữ vương Elizabeth II quá cố. Thời điểm đó, bộ tứ Vương thất đã gây chú ý khi cùng xuất hiện bên ngoài lâu đài Windsor để nhận những lời chia buồn cũng như tri ân người dân.

Sự xuất hiện trước công chúng của bộ tứ lần đó đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng phá băng và sự đoàn kết trong bối cảnh mới của đại gia đình Vương thất. Tuy nhiên, đó cũng lại là lần hiếm hoi họ thực sự thể hiện những liên hệ có phần bớt xa cách trước ống kính.

Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin phân tích, việc giữ khoảng cách lúc này sẽ hợp lý hơn vì thứ nhất, đây là chuyến đi công vụ của William và Kate và thứ hai, hiện tại là thời điểm hết sức nhạy cảm.

Tờ Us đã xác nhận một series Netflix với sự xuất hiện của nhà Sussex kể về cuộc sống mới của họ ở California với hai con nhỏ sẽ được ra mắt vào tháng 12 này. Trong đó, họ sẽ thuật lại hành trình tới Mỹ cũng như những việc đã xảy ra từ khi rút khỏi các trách nhiệm Vương thất.

Đó là chưa kể cuốn hồi ký chưa biết sẽ có những nội dung gây tranh cãi gì của Harry sẽ dự kiến ra mắt vào đầu tháng 1 năm tới. Cuối tháng vừa rồi, chuyên gia Katie Nicholl cũng vừa xác nhận nhà Sussex sẽ vắng mặt tại dịp đoàn tụ Giáng Sinh của gia đình. Tất cả các nước đi gần đây của họ cho thấy căng thẳng chỉ có chiều hướng gia tăng chứ rất khó hạ nhiệt.

"Họ có cảm giác chung vào lúc này rằng tốt nhất là 4 người họ nên giữ khoảng cách với nhau một chút, cho đến khi bộ phim tài liệu được phát sóng và những ồn ào xung quanh cuốn hồi ký của Harry đã lắng xuống"- nguồn tin tiết lộ với Us.

Căng thẳng giữa nhà Wales và gia đình em trai đã trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây, nhất là từ khi khi Harry ám chỉ trong bộ phim tài liệu ITV tháng 10 năm 2019 của anh rằng hai anh em "đang đi trên những con đường khác nhau". Khi tác giả cuốn hồi ký Spare (tạm dịch: Người thừa) thông báo vào đầu 2020 rằng anh và Meghan dự định từ bỏ vai trò Vương thất, rạn nứt giữa William và Harry tiếp tục gia tăng.

Mặc dù sự ra đi của Nữ vương và đám tang của bà là một dịp tốt để cả hai phía cùng nhìn nhận lại mối quan hệ cũng như cách tương tác với nhau, rất có thể sẽ cần nhiều nỗ lực hơn để họ thực sự hàn gắn những tổn thương.

Một số hình ảnh trong chuyến đi của William và Kate tới Boston:

Cặp đôi khiến mọi người bất ngờ khi lần sang nước ngoài này họ di chuyển bằng chuyến bay thương mại.

Họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân.



Nguồn: Us, People