WHO phê duyệt thuốc sốt rét đầu tiên cho trẻ sơ sinh

Bé Wonder là một trong những bệnh nhi đầu tiên được dùng thuốc Coartem Baby. (Ảnh: Nana Kofi Acquah/Novartis)

Thuốc sốt rét đầu tiên dành cho trẻ sơ sinh đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt, mở đường cho việc sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Loại thuốc này có tên Coartem Baby, được thiết kế để điều trị cho trẻ nhỏ mắc sốt rét, kể cả trẻ có cân nặng từ 2 kg. Theo WHO, trước đây trẻ sơ sinh mắc sốt rét thường phải dùng các dạng thuốc vốn dành cho trẻ lớn hơn, làm tăng nguy cơ sai liều, tác dụng phụ và độc tính.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra và lây qua muỗi. Tại một số khu vực ở châu Phi, có tới 18% trẻ dưới 6 tháng tuổi mắc bệnh này. Năm 2024, sốt rét khiến 610.000 người tử vong, trong đó khoảng 3/4 là trẻ dưới 5 tuổi tại châu Phi.

Coartem Baby chứa 2 hoạt chất chống sốt rét là artemether và lumefantrine. Thuốc được bào chế dưới dạng viên có vị anh đào ngọt, có thể hòa tan trong chất lỏng, bao gồm cả sữa mẹ, giúp thuận tiện hơn khi dùng cho trẻ nhỏ.

WHO cho biết Coartem Baby đã được tiền thẩm định, tức đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Quyết định này cũng cho phép nhiều quốc gia có tỷ lệ sốt rét cao, đặc biệt ở khu vực châu Phi cận Sahara, mua sắm thuốc qua khu vực công.

Một trẻ em được tiêm vaccine tại trung tâm y tế ở Wakiso, Uganda, ngày 23/7/2025. (Ảnh: AP)

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong nhiều thế kỷ, sốt rét đã cướp đi sinh mạng của trẻ em và gây tổn thất lớn cho các cộng đồng. Ông cho rằng câu chuyện này đang thay đổi nhờ các loại vaccine mới, xét nghiệm chẩn đoán và màn chống muỗi thế hệ mới.

Coartem Baby do tập đoàn dược phẩm Novartis và tổ chức Medicines for Malaria Venture (MMV) phát triển. Theo MMV, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mắc sốt rét trong thời gian dài không có lựa chọn điều trị phù hợp vì các thuốc hiện có không được thiết kế riêng cho nhóm tuổi này.

Thuốc đã được đưa vào sử dụng tại Ghana. Một trẻ 12 tuần tuổi tên Wonder, nhập viện vì sốt cao và được xác nhận có ký sinh trùng sốt rét trong máu, là một trong những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng Coartem Baby. Hiện em đã khỏe mạnh.

Novartis cho biết sẽ cung cấp thuốc tại các khu vực lưu hành sốt rét trên cơ sở phần lớn không vì lợi nhuận.