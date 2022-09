WHO: Đại dịch COVID-19 sắp kết thúc

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 và đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong thời gian tới.

"Tuần trước, số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo hàng tuần là thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Chúng ta chưa bao giờ ở thời điểm tốt hơn để chấm dứt đại dịch", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: TASS)

Tổng giám đốc WHO kêu gọi cộng đồng toàn cầu nỗ lực thêm để chống lại sự lây lan của dịch bệnh. "Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này ngay bây giờ, chúng ta có nguy cơ có nhiều biến thể hơn, nhiều ca tử vong, nhiều gián đoạn và bất ổn hơn. Vì vậy, hãy nắm bắt cơ hội này", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.



Người đứng đầu WHO kêu gọi tất cả các quốc gia tiêm chủng đầy đủ cho "những nhóm có nguy cơ cao nhất, bao gồm cả nhân viên y tế và người lớn tuổi". Theo quan chức này, đây là nhiệm vụ ưu tiên trên con đường đạt được mục tiêu do WHO đặt ra - tiêm chủng cho không dưới 70% người dân ở mỗi quốc gia.

Ngoài tiêm chủng, WHO cũng yêu cầu các nước duy trì các biện pháp kiểm soát các ca mắc COVID-19 trong bệnh viện, tăng cường kiểm tra và xác định trình tự, và thực hiện điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

Theo bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần của WHO được công bố hôm 14/9, hơn 3,1 triệu người trên toàn thế giới đã mắc COVID-19 trong tuần qua và khoảng 11.000 người đã tử vong. Số ca nhiễm bệnh giảm 28% so với 7 ngày trước trong khi số ca tử vong giảm 22%.