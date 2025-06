WHO cảnh báo gia tăng ca mắc COVID-19 do biến thể mới NB.1.8.1

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo về xu hướng gia tăng các ca mắc COVID-19 liên quan đến biến thể mới NB.1.8.1. Biến thể này hiện đang được các nhà nghiên cứu giải mã trình tự gene để theo dõi diễn biến dịch bệnh.

Trong tuyên bố ngày 7/6, WHO cho biết dù biến thể NB.1.8.1 không gây rủi ro lớn hơn đối với sức khỏe so với các biến thể trước đây, song việc virus liên tục biến đổi có thể dẫn đến các đợt lây nhiễm mới. WHO nhận định xu hướng gia tăng ca mắc COVID-19 hiện nay phù hợp với mô hình hoạt động theo mùa của virus.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhờ vào khả năng miễn dịch cộng đồng và phạm vi tiêm chủng rộng rãi, nhu cầu nhập viện hoặc chăm sóc đặc biệt hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, WHO vẫn xếp mức rủi ro toàn cầu chung do COVID-19 gây ra ở mức "cao".

Tổ chức này kêu gọi các quốc gia tiếp tục tăng cường giám sát sức khỏe cộng đồng, tích hợp phòng chống COVID-19 vào các chiến lược phòng ngừa bệnh đường hô hấp theo mùa, đồng thời đẩy mạnh chống thông tin sai lệch và khuyến khích người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cần thiết.