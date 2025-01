WeYoung Fair mang đến trải nghiệm mua sắm vừa xịn vừa chất: "Đồng gu" liệu có muốn "xé túi mù" những hoạt động đỉnh nhất?

Là cột mốc tổng kết hành trình WeYoung, WeYoung Fair quy tụ các xu hướng đời sống giới trẻ trong năm 2024, các hoạt động nổi bật như sân khấu biểu diễn và trao giải & vinh danh Young Stage, hội chợ Pop-Up Store, Lô Cô Art Market, khu mua sắm KAMGIFT, chương trình chung kết The Moneyverse... Bạn có thể mua vé tham gia sự kiện tại CTicket hoặc website chính thức của WeYoung Fair.

Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV; Liobank by OCB – Ngân hàng số thế hệ mới dành riêng cho giới trẻ sành công nghệ; Dịch vụ giao đồ ăn THUẦN VIỆT 100% trên Siêu ứng dụng BE - BEFOOD trải nghiệm đa dạng, tiện ích độc đáo; ELLE Decoration - Tạp chí quốc tế duy nhất về lĩnh vực thiết kế, lối sống và văn hóa trong thị trường ấn phẩm Việt Nam; SpaceSpeakers Label (SSL) hãng thu âm chuyên nghiệp về thể loại rap/hip hop, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, thuộc SpaceSpeakers Group; KSIMA.