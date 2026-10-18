Website của Apple bất ngờ dùng một từ tiếng Việt đến cả nhiều người Việt cũng không biết

Trước giờ mở đặt trước iPhone Duo tại Việt Nam, Apple Store bất ngờ dùng một thông điệp khiến nhiều người dùng Việt phải kiểm tra từ điển.

Chiều 16/10, Apple Store trực tuyến tại Việt Nam đã chuyển sang giao diện chờ mở đặt trước iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Thay vì hiển thị danh sách sản phẩm như thường lệ, trang web xuất hiện logo Apple phát sáng trên nền xanh cùng dòng thông báo nổi bật: “Chúng tôi quý sự mau mắn của bạn”.

Ngay bên dưới là lời nhắn: “Tất cả hầu như đã sẵn sàng. Bạn có thể đặt trước từ 19:00, giờ Việt Nam. Hẹn gặp bạn”. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là thời điểm mở đặt trước sản phẩm mới mà còn nằm ở một từ được sử dụng trong thông điệp của hãng.

Trên mạng xã hội, không ít người thắc mắc liệu Apple có viết nhầm “mau mắn” thành “may mắn” hay không. Bởi trong giao tiếp thường ngày, “may mắn” là cách nói quen thuộc hơn nhiều, thường xuất hiện khi chúc ai đó gặp điều tốt lành hoặc thuận lợi. Trong khi đó, “mau mắn” lại ít được sử dụng hơn, khiến một số người thoạt nhìn cho rằng đây là lỗi chính tả.

Trang web xuất hiện logo Apple phát sáng trên nền xanh cùng dòng thông báo nổi bật: “Chúng tôi quý sự mau mắn của bạn”

Thực tế, “mau mắn” không phải từ viết sai. Theo Từ điển tiếng Việt (2003) do Hoàng Phê chủ biên, “mau mắn” là từ khẩu ngữ, có nghĩa là nhanh nhẹn, không chậm chạp. Những ví dụ như “Tính nết mau mắn” hay “Anh ấy rất mau mắn trong công việc” cho thấy từ này có thể dùng để miêu tả một người nhanh nhẹn, chủ động và tích cực khi thực hiện công việc.

Trong khi đó, “may mắn” lại nói về việc gặp điều tốt lành, thuận lợi, thường gắn với cơ hội hoặc những yếu tố nằm ngoài dự tính của con người. Chẳng hạn, khi nói “May mắn vượt qua kỳ thi”, người nói muốn nhấn mạnh kết quả thuận lợi; còn khi nhận xét một người “làm việc mau mắn”, điều được nhắc đến là sự nhanh nhẹn, không chậm trễ của người đó.

Hai từ chỉ khác nhau một chữ cái nhưng không đồng nghĩa và không thể tùy tiện thay thế cho nhau. Đây cũng là lý do câu chữ trên Apple Store dễ gây nhầm lẫn, bởi người đọc thường liên tưởng ngay đến cụm từ quen thuộc “may mắn” trước khi nhận ra “mau mắn” cũng tồn tại trong tiếng Việt.

Đặt trong bối cảnh Apple chuẩn bị mở đặt trước iPhone Duo, thông điệp “Chúng tôi quý sự mau mắn của bạn” có thể được hiểu là lời ghi nhận sự nhanh nhẹn, chủ động của những khách hàng đang chờ đợi sản phẩm. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu đúng không, hỡi các tín đồ “táo khuyết” đang mong chờ iPhone Duo?