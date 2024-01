Warren Buffett: Đây là thước đo vĩ đại nhất đánh giá cuộc đời bạn có đạt được thành công, và nếu không thì bạn thật sự thất bại

Một người có nhiều tiền hoặc có nhiều tài sản giá trị lớn chắc chắn không phải là một người thất bại. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc họ là một người thành công trong cuộc sống hay không?

Câu trả lời là "chưa chắc".

Trong cuốn tiểu sử The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life (Tạm dịch: Quả cầu tuyết: Warren Buffett và cuộc sống của một doanh nhân), tác giả Alice Schroeder có viết về một buổi tọa đàm của Warren Buffett tại Đại học Georgia (Hoa Kỳ). Các sinh viên tham gia buổi tọa đàm này đã hỏi ông về định nghĩa thành công.

Với thắc mắc này, vị "sói già phố Wall" đã đưa ra một câu trả lời súc tích như sau: "Thước đo thành công duy nhất của bạn phải là số lượng những người bạn yêu thương và những người thực lòng yêu thương bạn".

Ảnh minh họa

Sau đó, ông tiếp tục khẳng định: "Nếu ở tuổi xế chiều mà không có ai nghĩ tốt về bạn, không có ai muốn ở bên bạn, thì tôi không quan tâm tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, hay khối tài sản bạn sở hữu đồ sộ đến đâu, cuộc đời của bạn vẫn là một thảm họa".

Theo quan điểm của Warren Buffett, tình yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất mà con người có thể cảm nhận được, quan trọng hơn cả là chúng ta không thể mua - bán tình yêu đích thực bằng tiền bạc.

"Bạn không thể có được tình yêu đích thực bằng cách ký một tấm séc triệu đô rồi trao nó cho người khác. Cách duy nhất để có được tình yêu là sống nhân hậu" - Warren Buffett khẳng định.

Vậy phải làm sao để có được tình yêu, hay nói cách khác chính là có được sự thành công theo quan niệm của tỷ phú Warren Buffett? Dưới đây là 5 cách, cũng là 5 điều bạn nên làm để cuộc đời mình không trở thành một "thảm họa".

1 - Sống vị tha, đề cao lòng trắc ẩn

Quy luật của tình yêu nói riêng và mọi mối quan hệ tình cảm khác trong cuộc sống nói chung là có đi có lại. Nhưng đừng hiểu khái niệm này theo hướng tôi tặng bạn món quà trị giá từng này tiền, bạn sẽ phải tặng tôi món quà với giá trị tương đương. Đó không phải là sống vị tha và cho đi vô điều kiện.

Sự vị tha, sự cho đi vô điều kiện ở đây chính là việc bạn trao cho người khác sự khích lệ, tin tưởng và tình yêu sẽ đến với bạn một cách mạnh mẽ, hữu hình thông qua sự ngưỡng mộ, tôn trọng và cam kết lâu dài.

Một nghiên cứu năm 2011 do Đại học California (Hoa Kỳ) thực hiện cho thấy lòng trắc ẩn có thể "phục hồi" động lực, ý chí của một người sau khi họ gặp thất bại. Một nghiên cứu khác, được công bố vào năm 2007 trên Tạp chí Nghiên cứu về nhân cách (Journal of Research in Personality), kết luận rằng những người có lòng trắc ẩn thường vui vẻ, lạc quan và tự tin thể hiện sáng kiến ​​cá nhân hơn những người khác.

2 - Rèn luyện khả năng đồng cảm với người khác

Warren Buffett cho rằng khả năng đồng cảm chính là nền tảng xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững, tốt đẹp.

Sự đồng cảm đích thực chính là khả năng bạn có thể đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận (một phần) cảm xúc và hiểu (một phần) quan điểm của họ.

Ảnh minh họa

Sự đồng cảm cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc một người có khả năng tạo ra sự ảnh hưởng đến người khác hay không. Trong một nghiên cứu của DDI với hơn 15.000 nhà lãnh đạo trong 20 lĩnh vực khác nhau, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khả năng lắng nghe và phản hồi bằng sự đồng cảm là chìa khóa hiệu quả nhất để cải thiện hiệu suất làm việc chung.

3 - Biến công việc trở thành niềm vui

Tận hưởng công việc mình đang làm cũng là tận hưởng cuộc đời mình đang sống.

Warren Buffett đã từng nói như thế này về công việc của ông ở công ty Berkshire: "Tôi yêu và biết ơn mỗi ngày khi được xuất hiện ở đây, cùng những người đồng nghiệp của mình. Với tôi, không có công việc nào trên thế giới thú vị hơn điều hành Berkshire".

Điều chúng ta cần nhận thức được từ chia sẻ của Warren Buffett, thực ra, rất đơn giản: Để trở thành một phần trong một môi trường năng động, tích cực, nơi mọi người cùng nhau làm việc hiệu quả và cùng trao cho nhau động lực làm việc, trước tiên, bạn cần thực sự biết ơn và trân trọng công việc của mình, coi nó là niềm vui hơn là một trách nhiệm chỉ làm cho xong.

Ảnh minh họa

4 - Đối xử với người khác theo cách họ muốn được đối xử

Quên ngay lời khuyên "hãy đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử" đi vì theo Warren Buffett, việc đó không hề hiệu quả. Thậm chí, việc đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử còn có thể khiến bạn trở thành một người luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, hay nói một cách dễ hiểu hơn, chính là một người gia trưởng.

Việc đối xử với người khác theo cách họ muốn được đối xử chứng minh 2 điều vô cùng quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp: Bạn đã đầu tư thời gian để tìm hiểu điều họ thực sự muốn và bạn tôn trọng họ.

5 - Theo đuổi đam mê của mình

Đương nhiên, để theo đuổi được đam mê, điều đầu tiên bạn cần có "trong tay" chính là biết chắc chắn được mình đang khao khát điều gì.

Biết mình khao khát điều gì và dám theo đuổi điều đó là một trong những việc tạo ra sự hạnh phúc, đồng thời, làm nên sức hút của một cá thể sống. Bạn không thể là một người luôn tràn trề nhiệt huyết và năng lượng sống khi chẳng biết trong 5, 10 hoặc 20 năm nữa, mình muốn trở thành một người như thế nào.

Warren Buffet khuyên bạn nên bắt đầu suy nghĩ và tìm ra đam mê của mình càng sớm càng tốt.

Theo CNBC