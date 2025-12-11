Vượt cả điện thoại Trung Quốc, mẫu máy giá rẻ Samsung gây bất ngờ khi bán chạy nhất thế giới: Giá chỉ 5 triệu

Điện thoại Trung Quốc mất tăm

Không phải những chiếc Galaxy S đắt đỏ, chính mẫu điện thoại giá rẻ Galaxy A16 5G mới là cái tên giúp Samsung giữ vững vị thế trước sự cạnh tranh khốc liệt của Apple và các đối thủ Trung Quốc.

Apple và Samsung từ lâu đã là hai thế lực cạnh tranh gay gắt cho vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh. Mặc dù trước đây chưa từng có một người chiến thắng tuyệt đối, nhưng báo cáo "Smartphone bán chạy nhất" Quý 3/2025 của Counterpoint đã hé lộ một xu hướng chuyển dịch rõ rệt.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, thị trường chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn. Mọi vị trí trong danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất toàn cầu đều thuộc về Apple hoặc Samsung, không còn chỗ cho bất kỳ thương hiệu nào khác, kể cả các mẫu giá rẻ Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn vào số liệu, có những chi tiết còn kịch tính hơn thế:

Không có bất kỳ thiết bị dòng S (Galaxy S-series) nào của Samsung nằm trong top 10. Tất cả các thiết bị Samsung lọt vào top 10 đều thuộc dòng A (Galaxy A-series). Và cuối cùng là Apple chiếm ưu thế thượng phong khi 4 vị trí đầu bảng đều bị iPhone chiếm giữ. Trong số 5 thiết bị Apple có mặt trong danh sách, 4 vị trí dẫn đầu đều là các mẫu iPhone 16 thuộc thế hệ trước.

Để dễ hình dung, trong báo cáo cùng kỳ năm ngoái, dù Apple và Samsung vẫn thống trị top 10, nhưng đại diện Redmi 13C 4G vẫn kịp "len lỏi" vào danh sách. Nhưng lần này, cục diện là sự độc chiếm hoàn toàn.

Tương tự, năm ngoái Samsung đã xoay xở để đưa Galaxy S24 vào danh sách với tư cách là flagship duy nhất. Còn ở thời điểm hiện tại, danh sách này bị thống trị bởi dải sản phẩm tầm trung của hãng công nghệ Hàn Quốc, bao gồm: Galaxy A16 5G, Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56 và Galaxy A16 4G.

Ở một diễn biến khác, bất chấp sức nóng từ dòng iPhone 17 vừa ra mắt ngày 19/9, dòng iPhone 16 vẫn giữ vững vị thế "nhà vua". Kết quả chung cuộc, phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn là thiết bị iOS bán chạy nhất quý, trong khi Galaxy A16 5G chính thức chiếm "ngôi vương" là điện thoại Android bán chạy nhất.

Vì sao Galaxy A lại đánh bại chính Galaxy S?

Việc dòng S vắng bóng hoàn toàn để nhường sân khấu cho dòng A không hẳn là một bước lùi, mà phản ánh sự chuyển dịch thông minh trong chiến lược "bình dân hóa" công nghệ của Samsung và xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dùng toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, người dùng ngày càng thực dụng hơn. Một chiếc flagship dòng S có giá từ 20-30 triệu đồng, trong khi các mẫu dòng A như A16 hay A36 chỉ có giá bằng 1/4 hoặc 1/5 nhưng vẫn đáp ứng tốt 80-90% nhu cầu sử dụng hàng ngày (lướt web, xem phim, chụp ảnh cơ bản).

Bên cạnh đó, khoảng cách giữa điện thoại tầm trung và cao cấp đang ngày càng thu hẹp. Counterpoint nhận định: "Sự hiện diện của phân khúc giá tầm trung trong top 10 dự kiến sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi việc tích hợp ngày càng sâu rộng các tính năng GenAI (AI tạo sinh)."

Samsung đã rất khôn khéo khi mang bộ tính năng "Awesome Intelligence" xuống dòng A. Những công cụ như Object Eraser (Xóa đối tượng), làm đẹp khuôn mặt hay chụp đêm (Nightography) trước đây vốn là độc quyền của dòng S, nay đã có mặt trên những chiếc máy giá rẻ. Điều này cho thấy cuộc chiến không còn là ai có phần cứng mạnh nhất, mà là ai mang lại giá trị sử dụng thông minh nhất với mức giá hợp lý.

Một yếu tố then chốt giúp dòng A thắng thế chính là cam kết hỗ trợ lâu dài. Điển hình như với Galaxy A16 5G, Samsung đã chơi một "nước cờ" gây sốc khi cam kết cập nhật hệ điều hành và bảo mật lên tới 6 năm. Điều này xóa bỏ định kiến rằng điện thoại giá rẻ nhanh lỗi thời, biến dòng A trở thành khoản đầu tư an toàn và hời nhất cho người dùng phổ thông.

Galaxy A16 5G có gì mà bán chạy?

Không ngạc nhiên khi Galaxy A16 5G đứng đầu bảng xếp hạng Android. Tại Việt Nam, mẫu máy này cũng đang nằm trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc dưới 6 triệu đồng nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và giá thành.

Máy sở hữu màn hình lớn 6.7 inch Super AMOLED rực rỡ với tần số quét 90Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hiếm thấy ở phân khúc này. Sức mạnh được cung cấp bởi vi xử lý MediaTek Helio G99, RAM 8GB đủ sức "cân" các tựa game phổ biến như Liên Quân hay PUBG Mobile ở mức thiết lập phù hợp.

Tại các hệ thống bán lẻ lớn ở Việt Nam, Galaxy A16 5G hiện có mức giá dao động khoảng 5.5 - 5.8 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Với các đợt khuyến mãi, mức giá này thậm chí còn hấp dẫn hơn, biến nó thành lựa chọn "quốc dân" cho học sinh, sinh viên và người lao động.

Tổng kết lại, bảng xếp hạng Quý 3/2025 là minh chứng cho thấy người dùng Android đang dần quay lưng lại với cuộc đua cấu hình xa xỉ để tìm về những giá trị cốt lõi: Màn hình đẹp, pin trâu, phần mềm ổn định và giá cả phải chăng – những thứ mà Galaxy A16 5G và những người anh em dòng A của nó đang làm tốt hơn bất kỳ ai.