Vướng nghi vấn "trùng tu" nhan sắc vì gương mặt khác lạ, Á hậu Kim Duyên nói gì?

Vào ngày 17/11, Á hậu Kim Duyên đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ lại hàng loạt bình luận của netizen đưa ra những nghi vấn cô đã thực hiện các phương pháp chỉnh sửa trên gương mặt ở vùng mắt và môi vì hình ảnh ở clip cũ: "Chắc bữa tiêm môi, giờ lấy ra", "Giống cắt môi", "Căng chỉ kéo mắt", "Hình như má hay rãnh cười gì đó nhìn lạ lạ", "Mở góc mắt đó, thu gọn cánh mũi"...

Trước hàng loạt nghi vấn của cư dân mạng, Kim Duyên đã lên tiếng làm rõ, cho biết tất cả thay đổi là do cách trang điểm. "Chỉ biết nói là khổ thân quá luôn. Hôm trước do mình tự trang điểm và làm tóc, lỡ tay vẽ chân mày quá đậm, kẻ mắt hơi xếch, cũng không đánh khối này kia luôn và lại không có gắn mi giả nữa nên nhìn mặt mình hơi khác khi so với được chuyên gia trang điểm ạ", Kim Duyên cho hay. Ngoài ra, cô cho biết chỉ muốn giải thích chứ không có ý làm căng thẳng mọi chuyện.

Kim Duyên gây xôn xao khi xuất hiện với diện mạo lạ, vướng nghi vấn chỉnh sửa một số đặc điểm trên gương mặt

Tuy nhiên, người đẹp 9x đã lên tiếng đính chính và cho biết do cô trực tiếp trang điểm nên có nhiều nét khác biệt

Năm 2019, Kim Duyên tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và xuất sắc giành giải Á hậu 1. Tiếp nối Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên chính thức đại diện Việt Nam đi chinh chiến tại Miss Universe 2021, được tổ chức tại Israel. Sau hành trình dài, người đẹp chỉ dừng chân ở top 16 chung cuộc. Sau khi trở về từ Miss Universe, Kim Duyên tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 và giành ngôi vị Á hậu 2.

Nói về lý do ít hoạt động showbiz sau khi giành á hậu, Kim Duyên chia sẻ mỗi thời điểm cô có hướng đi khác nhau. Những năm qua, người đẹp hết mình với các cuộc thi nên đã bỏ quên nhiều thứ, trong đó có việc dành thời gian cho bản thân và gia đình. "Vì vậy dạo gần đây, tôi ít tham gia hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian để đi du lịch và ở bên người thân. Tôi thấy cuộc sống mình thoải mái hơn, hiểu và yêu bản thân nhiều hơn. Đồng thời, tôi cũng chuyển hướng dần, dành thời gian học nhiều điều mới và tập trung cho kinh doanh", Kim Duyên chia sẻ.

Kim Duyên đã từng ghi danh tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc