Vui chơi thả ga với top 4 khu tổ hợp giải trí "xịn sò" tại Singapore

Là một quốc gia hiện đại và phát triển vượt bậc, Singapore sở hữu các khu tổ hợp giải trí "sang-xịn-mịn", trở thành thiên đường vui chơi bất tận, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Từ những công viên giải trí đẳng cấp đến những khu mua sắm và ẩm thực sầm uất, tất cả hứa hẹn trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Đảo quốc sư tử.



Singapore – "ngôi nhà" của những khu tổ hợp giải trí vui chơi bất tận. (Nguồn: Tripadvisor)

Jewel Changi Airport - thỏa sức vui chơi, mua sắm ngay từ khi hạ cánh

Nhờ thiết kế hiện đại cùng tiện ích đa dạng, khu tổ hợp giải trí Jewel ngay cạnh Nhà ga số 1 là địa điểm du lịch hấp dẫn đầu tiên tại Singapore mà bạn không nên bỏ qua.

Khi bước vào Jewel, bạn sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi mái vòm khổng lồ bằng kính và thép bao trùm lấy không gian công viên xanh mướt với những hàng cây cao vút. Chưa hết, ngay trung tâm của khu phức hợp, kiệt tác của kiến trúc hiện đại HSBC Rain Vortex – thác nước trong nhà cao nhất thế giới với chiều cao ấn tượng 40 mét sẽ khiến bạn phải trầm trồ.

Gần đó là Canopy Park, một công viên rộng 14.000 mét vuông với bảy khu vui chơi độc đáo. Du khách có thể dạo chơi tại Foggy Bowls, một không gian thơ mộng ngập tràn sương mù, hoặc cùng gia đình, bạn bè thử sức với trò chơi nhảy trên lưới Manulife Sky Nets.

HSBC Rain Vortex - một công trình kiến trúc độc đáo và là biểu tượng tại sân bay Changi. (Nguồn: Jewel Changi)

Bên cạnh đó, khi đến Jewel Changi Airport, bạn hãy ghé qua Changi Experience Studio. Tour thực tế ảo tại đây gồm nhiều trò chơi tương tác và trải nghiệm mô phỏng hứa hẹn sẽ đốn tim những "tín đồ" của công nghệ.

Nếu cần "nạp" lại năng lượng sau thời gian vui chơi, tham quan, bạn có thể thưởng thức những chiếc brownie socola đen, bánh con sò madeleine đặc trưng,... tại Bundt By The Backyard Bakers. Đặc biệt, với những ai là "fan" của Pokemon thì nhất định phải ghé thăm Pokémon Center Singapore để thu thập thú bông, video game, thẻ bài và những sản phẩm độc quyền chỉ có tại Singapore.

Universal Studios Singapore - thiên đường giải trí đẳng cấp bậc nhất châu Á

Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác "quẩy" hết mình trong một không gian giải trí đẳng cấp thế giới, thì Universal Studios Singapore tại đảo Sentosa chính là điểm đến "cưc đã". Công viên giải trí Universal Studios Singapore sẽ đưa bạn bước vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú không thể quên, từ loạt địa điểm "sống ảo" tại Đại lộ Danh vọng cho đến những cuộc đối đầu nghẹt thở với các nhân vật điện ảnh trong "Thành phố viễn tưởng" (Sci-Fi City) hay "Thế giới bị mất" (The Lost World).

Khi đến đây, để ngay lập tức khuấy động tinh thần vui chơi, bạn nên thử trò "Battlestar Galactica: Con người vs Người máy" (Battlestar Galactica: Human vs Cylon) - một cú twist siêu kịch tính với hai đường ray xanh, đỏ cực "căng", hay chinh phục "Cuộc chiến của Transformers" (Transformers: The Ride) – trải nghiệm mạo hiểm 3D sống động để khám phá thế giới của những chú robot khổng lồ. Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm "Sự trả thù của xác ướp" (Revenge of the Mummy) để thử thách bản lĩnh với những khoảnh khắc rùng rợn đến "đứng tim. Bên cạnh đó, với hơn 20 trò chơi đỉnh cao khác, Universal Studios Singapore hứa hẹn sẽ là địa điểm khiến bạn mải mê khám phá đến quên lối về.

"Cuộc chiến của Transformers" (Transformers: The Ride) là một trong những trò chơi được yêu thích nhất tại Universal Studios Singapore. (Nguồn: Singapore Ticket)

Sau những giờ vui chơi "hết ga", bạn hãy "sạc" lại năng lượng tại Osia Steak and Seafood Grill, nơi mang đến các món ăn chuẩn vị Úc, hay khu Food Court ở Lost World phục vụ các món ăn châu Á đa dạng với giá bình dân. Trước khi tạm biệt Universal Studios Singapore, để ghi dấu kỷ niệm chuyến đi, hãy ghé các cửa hàng xinh xắn trong công viên để mua sắm quà lưu niệm, với đa dạng lựa chọn từ đồng phục Hogwarts đến các nhân vật thú nhồi bông như Hello Kitty hay các chú Minion.

Một trong những điều thú vị đối với các gia đình có em nhỏ khi đến đây là từ nay đến 11/9, du khách có thể tham gia sự kiện "A Mega Despicable Summer" (Mùa hè của kẻ trộm mặt trăng) nhân dịp công viên chào đón sự ra mắt của bộ phim hoạt hình đình đám "Kẻ Trộm Mặt Trăng 4" với nhiều hoạt động đặc sắc.

Cuối cùng, hãy mua vé express pass để tiết kiệm thời gian xếp hàng đợi khi đến Universal Studios Singapore nhé!

New Bahru - điểm đến phong cách sống mới nhất của Singapore

Singapore nổi tiếng là thiên đường mua sắm của Châu Á với loạt trung tâm thương mại "chất phát ngất". Và New Bahru chính là "thành viên" mới nhất gia nhập vào "bộ sưu tập" trung tâm thương mại "đồ sộ" của Singapore. Đây một khu phức hợp "hot hit" vừa mở cửa vào tháng 6 thu hút sự ghé thăm của cả du khách trong và ngoài nước.

Được cải tạo từ ngôi trường trung học Nan Chiau, New Bahru có phong cách kiến trúc brutalist kết hợp hài hòa giữa nét mộc mạc và hoài cổ. Các không gian như hội trường và lớp học xưa kia giờ đây đã "biến" thành những cửa hàng sầm uất, mang đến cho du khách một trải nghiệm mua sắm và khám phá vô cùng độc đáo.

Kiến trúc hoài cổ chính là một nét độc đáo của khu phức hợp New Bahru. (Nguồn: Bloomberg)

Khu tổ hợp chào đón khách tham quan với 40 thương hiệu nội địa nổi bật, từ bán lẻ, phong cách sống và chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn, tại cửa hàng bán ga giường cotton hữu cơ Sojao, bạn sẽ có ngay ý tưởng để tân trang phòng ngủ của mình với bảng màu từ cam đất đến xanh ô liu hay tại khu vườn Soilboy, bạn có thể tìm thấy một chậu cây xanh độc đáo cho góc nhà hay phòng làm việc của mình.

Bên cạnh đó, các địa điểm ẩm thực tại đây cũng chính là "chân ái" cho những ai đam mê ăn uống. Bạn có thể thưởng thức menu ẩm thực Trung Đông tại Artichoke hay món cơm dừa lừng danh Signature Ayam Goreng Berempah Nasi Lemak tại The Coconut Club...

Nếu bạn muốn kéo dài chuyến tham quan của mình tại New Bahru, Alma House sẽ là một lựa chọn lưu trú độc đáo. Với 83 phòng nghỉ từ phòng Deluxe cho đến Family Suites, mỗi không gian tại đây đều được thiết kế để tôn vinh vẻ đẹp cổ điển và mang lại cảm giác như "ngôi nhà thứ hai" cho du khách.

Mandai Wildlife Reserve – thế giới động vật hoang dã ngay giữa trung tâm phố thị

Tạm chia tay những cuộc vui náo nhiệt, những khu tổ hợp mua sắm nhộn nhịp, nếu bạn đang muốn khám phá thế giới động vật hoang dã và hòa mình vào thiên nhiên, hãy đến ngay Khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai (Mandai Wildlife Reserve).

Khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai là ngôi nhà chung của 5 khu bảo tồn gồm Singapore Zoo, Night Safari, River Wonders, Bird Paradise, và Rainforest Wild sắp ra mắt.

Lạc chân vào khu bảo tồn, bạn sẽ được tham quan River Wonders, công viên hoang dã có chủ đề sông nước tại châu Á. River Wonders được xem là một trong những công viên sinh thái nước ngọt lớn bậc nhất thế giới, với 11.000 cá thể động vật. Tại đây, bạn còn được gặp gỡ cặp đôi gấu trúc Jia Jia và Kai Kai, biểu tượng của tình hữu nghị giữa Singapore - Trung Quốc, và cũng là "idol" của cả vườn thú cũng như du khách trên thế giới. Ngoài ra, bạn sẽ được chứng kiến tài năng thiên bẩm của những loài vật hoang dã trong chương trình Những sinh vật bóng đêm (Creatures of the Night) tại Night Safari.

Sau những chuyến tham quan, bạn có thể dừng chân tại các điểm ăn uống, mà vẫn thỏa sức chiêm ngưỡng các loài động vật hoang dã. Điển hình như Penguin Cove Restaurant tại Bird Paradise, chốn dừng chân lý tưởng để thưởng thức ẩm thực theo phong cách phương Tây trong lúc quan sát các chú chim cánh cụt lặn trong hồ. Hay Crimson Restaurant, cũng là một nhà hàng trong Bird Paradise, nổi tiếng nhờ trải nghiệm dùng bữa trong lúc ngắm nhìn những chú vẹt Scarlet Macaws bay lượn qua khu vực đầm lầy Hong Leong Foundation Crimson Wetlands.

Bạn sẽ vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm nhìn những chú chim cánh cụt trong hồ tại Penguin Cove Restaurant. (Nguồn: The Straits Times)

Ngoài ra, bạn hãy đến Bird Paradise Shop để sở hữu cho mình những bộ sưu tập thú nhồi bông các loài chim đa dạng và những món lưu niệm với chủ đề động vật. Với những ai yêu thích sự dễ thương của chim cánh cụt thì hãy ghé ngay Penguin Cove Café and Shop để sắm cho mình những món quà lưu niệm hình chim cánh cụt có 1-0-2.

Dù kế hoạch khám phá Singapore sắp tới của bạn là chuyến đi cùng gia đình, cùng team hội hè hay với người yêu, bạn đều có thể tìm thấy niềm vui bất tận tại các khu tổ hợp giải trí đẳng cấp. Hãy để mỗi chuyến tham quan đến Đảo quốc sư tử trở thành một hành trình khám phá, đem lại những trải nghiệm rực rỡ sắc màu nhé!