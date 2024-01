Vừa ra ngân hàng rút 700 triệu đồng, một chi tiết lạ khiến người phụ nữ lập tức báo công an

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 15/1, bà H.T.T. (sinh năm 1965, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận được cuộc điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an huyện Cẩm Xuyên. Người này thông báo bà T. có liên quan đến một vụ án đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép sang Campuchia, đang được Công an thành phố Hà Nội thụ lý và yêu cầu phải giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng thay nhau liên tục gọi điện thoại uy hiếp tinh thần người phụ nữ và yêu cầu bà T. kê khai số tiền trong tài khoản. Do lo sợ nên bà T. đã khai trong tài khoản có 700 triệu đồng.

Từ đây nhóm lừa đảo yêu cầu người phụ nữ phải chuyển toàn bộ khoản tiền này đến số tài khoản do đối tượng cung cấp để bỏ qua sự việc liên quan đến vi phạm pháp luật nói trên. Quá lo sợ, đến khoảng 14h30 cùng ngày, bà T. đi ra ngân hàng rút tiền chuyển khoản cho các đối tượng.

Đang trên đường đến ngân hàng thì bà T. chợt nhớ lại nội dung thời gian qua Công an xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) đã tuyên truyền trên hệ thống loa và tuyên truyền trực tiếp tại nhà văn hóa thôn liên quan đến "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đó người phụ nữ 60 tuổi lập tức quay về Công an xã để trình báo. Tại trụ sở làm việc, Công an xã Cẩm Hưng giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng xấu để bà T. nâng cao cảnh giác, không bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Công an xã Cẩm Hưng cho biết đã tiến hành tuyên truyền 09 buổi/09 thôn trên địa bàn xã; biên soạn 05 bài tuyên truyền với 125 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa xã; biên soạn 15 bài và tin lên mạng xã hội để khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.