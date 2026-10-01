"Vua nhạc miền Tây" từng vỡ nợ 20 tỷ, nay sở hữu biệt phủ 4.000m² to nhất nhì An Giang

Cơ ngơi được nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết sửa sang, gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, không gian xanh mát cùng lối thiết kế mộc mạc, gần gũi.

Lâm Hùng (SN 1977) là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt từ đầu những năm 2000, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Thời kỳ đỉnh cao, nam ca sĩ chạy show dày đặc tại các tỉnh phía Nam, từ sân khấu hội chợ, sân vận động đến những chương trình ca nhạc ngoài trời. Tên tuổi của anh gắn với nhiều ca khúc được khán giả miền Tây yêu thích và từng được gọi bằng những danh xưng như "vua nhạc miền Tây", "hoàng tử miền Tây".

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang thuận lợi, Lâm Hùng lại trải qua một giai đoạn nhiều biến cố. Năm 2006, mẹ nam ca sĩ qua đời. Chính Lâm Hùng từng chia sẻ rằng sau cú sốc này, anh gần như buông xuôi mọi thứ. Cùng thời điểm, công việc kinh doanh bất động sản gặp khó khăn khiến anh thua lỗ gần 20 tỷ đồng. Để xoay xở với các khoản chi phí, nam ca sĩ cho biết khi ấy mình gần như chỉ biết miệt mài đi hát mỗi đêm kiếm tiền, không còn nhiều tâm trạng hay nhiệt huyết để thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới.

Sau quãng thời gian chật vật, cuộc sống của Lâm Hùng dần ổn định trở lại. Những năm gần đây, bên cạnh tiếp tục đi hát, nam ca sĩ còn dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh từng phủ nhận cách gọi mình là đại gia "giàu nứt đố đổ vách", cho biết bản thân chỉ có cuộc sống ổn định sau nhiều năm nỗ lực làm việc và tích góp. Một trong những tài sản đặc biệt nhất với Lâm Hùng lại không nằm ở sự hào nhoáng mà ở giá trị tình cảm: khu nhà vườn rộng khoảng 4.000m² tại quê nhà, nay thuộc An Giang (Kiên Giang cũ). Căn nhà ban đầu được bố mẹ nam ca sĩ xây dựng từ năm 1983. Sau khi bố mẹ qua đời và các anh em lần lượt ra ở riêng, Lâm Hùng là người tiếp tục gìn giữ, sửa sang khu nhà làm nơi thờ tự và để các thế hệ trong gia đình nhớ về nguồn cội. Với nam nghệ sĩ, mỗi lần về quê không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian để chăm chút mái ấm gia đình, đồng thời dạy các con về chữ hiếu và lòng biết ơn.

Khu nhà vườn rộng 4.000m² của gia đình Lâm Hùng gây ấn tượng với khoảng sân thoáng đãng, thảm cỏ xanh mướt cùng các không gian được bố trí hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Trong khuôn viên có những chòi nghỉ, ngôi nhà chính và phần mộ của bố mẹ nam ca sĩ được chăm chút trang nghiêm. Việc đặt phần mộ người thân trong khuôn viên nhà vườn là nét văn hóa khá quen thuộc ở một số vùng miền Tây, gắn với nếp sống coi trọng gia đình và sự tưởng nhớ người đã khuất. Không cầu kỳ hay phô trương, từng góc nhỏ trong khuôn viên đều được Lâm Hùng chăm chút cẩn thận, tạo nên một không gian xanh mát, gần gũi và bình yên. Nơi đây không đơn thuần là một ngôi nhà để trở về mà còn lưu giữ những ký ức gia đình, trở thành chốn kết nối các thế hệ mỗi khi con cháu sum vầy.

Lâm Hùng trùng tu lại cơ ngơi của gia đình, không gian gây ấn tượng mạnh mẽ với diện tích 4.000m²

Phần mộ của bố mẹ nam ca sĩ được đặt trang nghiêm tại khu sân chính, ngay gần cổng vào

Khu vực cổng vào gây ấn tượng với thiết kế cổng và hàng rào nổi bật, xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây cọ, cây dừa xanh mát, gợi cảm giác bình yên và rất đỗi thân thuộc của miền Tây (Nguồn hình ảnh: TikTok @minthy789)

Bao quanh ngôi nhà là những thảm cỏ xanh mướt, xen kẽ lối đi uốn lượn mềm mại. Lâm Hùng trồng nhiều cây xanh như vạn tuế, sa la, lộc vừng, ngô đồng, chà là và một số cây bóng mát, tạo nên không gian mát mắt, gần gũi với thiên nhiên (Nguồn hình ảnh: TikTok @minthy789)

Chòi nghỉ làm bằng gỗ có diện tích rộng rãi, được đặt bộ bàn ghế để thuận tiện ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh thưởng trà

Khu vực nhà chòi được Lâm Hùng tô điểm bằng những khóm hoa, lối đi lát sỏi và các chum sành, tạo nên một góc nhỏ mộc mạc, đậm chất miệt vườn

Không gian bên ngoài gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, phủ đầy cây xanh và những khoảng sân thoáng đãng, tạo cảm giác như một khu nhà vườn xanh mát giữa miền quê. Bước vào gian nhà chính, vẻ đẹp ấy tiếp tục được nối dài bằng những món đồ mang dấu ấn thời gian. Lâm Hùng cố gắng lưu giữ lại nhiều vật dụng cũ từng gắn bó với gia đình qua năm tháng, nổi bật là bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo. Những bình hoa tươi được điểm xuyết vừa đủ, khiến không gian thêm trang trọng nhưng vẫn giữ trọn nét ấm cúng, thân thuộc.