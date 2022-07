Vừa lên sóng, “Đấu trí” nhận khen - chê thế nào?

Nối tiếp "Lối nhỏ vào đời", "Đấu trí" - bộ phim với đề tài chính luận đã lên sóng những tập đầu tiên. Phim gây tò mò lẫn háo hức cho khán giả truyền hình ngay từ khi mới có trailer bởi đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Danh Dũng - "cha đẻ" của nhiều "bom tấn": “Về nhà đi con”, “Hương vị tình thân”... cùng với đó là kịch bản không ngại phơi bày những đại án rúng động xã hội thời gian gần đây.



Sau khi phim lên sóng, nhiều khán giả "gật gù" nhận định, điểm cộng lớn nhất của phim nằm ở đề tài vô cùng hấp dẫn khi lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm "cổ cồn trắng", liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức trong các siêu đại án kinh tế hàng nghìn tỷ đồng.

"VFC nhanh thật. Vụ kit test còn chưa bắt hết mà phim giờ vàng VTV1 đã có bản tái hiện mang tên "Đấu trí" rồi!"; "Đường dài mới biết ngựa hay, vài tập đầu mới đang giới thiệu chưa đánh giá chuẩn được hết nhưng đánh giá cao việc phim cái bắt kịp tính thời sự, không né tránh vấn đề. Vậy cũng ok rồi, chứ sang năm lại mới làm thì nguội quá!";... một số bình luận trên diễn đàn sau khi phim lên sóng.

Ngoài ra, với nhiều khán giả trung thành của VFC, phim còn hấp dẫn khi quy tụ một số lượng diễn viên lớn kỳ cựu như NSND Trung Anh, NSƯT Mai Nguyên, Vĩnh Xương, Tú Oanh, Nguyệt Hằng. Đáng chú ý, NSND Trung Anh lần đầu vào vai Đại tá công an nhưng cũng theo cách nói của nam nghệ sĩ thì đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh diễn vai diễn này bởi nó "quá sức" đối với với anh. Điều này càng khiến khán giả tò mò hơn nữa về sự hóa thân lần này của "ông bố quốc dân" Trung Anh.

Dàn diễn viên "được lòng" khán giả của "Đấu trí"

Bên cạnh đó, một điểm đặc biệt hút fan nữ của "Đấu trí" là dàn diễn viên trẻ hùng hậu vào vai công an như: Thanh Sơn, Phan Thắng, Tô Dũng, Anh Đào, Xuân Phúc, Lương Thu Trang... Chính vì thế, không ngạc nhiên khi "Đấu trí" đã nhận được nhiều bình luận trên các diễn đàn phim ảnh kiểu: "Quen với NSND Trung Anh kiểu giang hồ Lương Bổng, hoặc bố Sơn, giờ thấy chú đóng công an cũng đẹp lắm. Nể!; "Dàn diễn viên trẻ đóng công an chất lượng ghê"; "Chưa nói đến nội dung nhưng nhìn các anh công an là cũng đủ thấy phim hấp dẫn rồi";...

Tuy nhiên, một nhân vật được chờ đón bậc nhất của "Đấu trí" ngay từ trailer là Doãn Quốc Đam - vai Giám đốc Tuấn - "ông trùm" lại có phần chưa khiến khán giả hài lòng. Hóa thân vào nhân vật sừng sỏ này, bên cạnh việc đầu tư ngoại hình chải chuốt, Doãn Quốc Đam tạo ra đặc điểm nhận dạng cực đặc biệt cho nhân vật với tật nháy mắt liên hồi khi thoại trong phim. Song, với nhiều khán giả, đây lại là "điểm trừ" lớn của vai diễn vì... nháy quá nhiều.

"Mới xem tập đầu chưa rõ hay dở ra sao nhưng thấy phim nói hơi nhiều và anh diễn viên chính cứ cố phải nháy mắt nhiều quá!"; "Xem phim mà thấy mỏi mắt vì nhân vật nháy quá nhiều"; "Đam phim ‘Đấu trí’ đài từ lẫn phong cách thì ổn, nếu không nháy mắt quá nhiều là tròn vai"; "Sáng tạo vai diễn là tốt nhưng lạm dụng "nháy" như thế thì không chân thật - nhất là một doanh nhân "trùm sò" như Tuấn!";... bình luận của khán giả truyền hình.

Về phía Doãn Quốc Đam, chia sẻ về "tật" của Tuấn "nháy", anh cho biết: "Tôi không phải là người diễn giỏi, tôi chỉ biết vay mượn ngoài thực tế để mang vào nghệ thuật thôi. Như vai Tuấn của ‘Đấu trí’, khi đạo diễn bàn với tôi muốn có một cái gì đó tạo dấu ấn nhân vật và đề xuất em thử nghĩ hộ anh xem. Vậy là tôi mượn luôn cái tật giật mắt của 1 anh diễn viên đóng quần chúng tôi gặp mấy lần.

Thường nếu mọi người không làm nghề này thì chả ai rảnh đến mức bỏ thời gian 1 vài tiếng ra để quan sát ai đó cả, nhưng tôi có thể ngồi ngắm và quan sát xem mọi cử chỉ của người đó diễn ra thế nào. Đôi khi đi lướt qua tôi mà bất chợt có 1 dáng đi bất thường, hành động bất thường, giọng nói bất thường. Tôi sẵn sàng đuổi theo chỉ để nhìn cho kỹ (tất nhiên cũng phải có cách thật tế nhị và kín đáo để họ không cảm thấy tổn thương hay thiếu tôn trọng). Như vậy để nói kịch bản đến tay tôi, khi qua phân tích nhân vật (kỹ năng đã được đào tạo trong trường) tôi sẽ phát triển nó để ra được 1 nhân vật, sản phẩm điển hình trong hoàn cảnh điển hình".