"Vua dầu mỏ" Rockefeller thẳng thắn: Làm việc chăm chỉ vẫn có thể nghèo hơn, người thông minh sẽ TỪ BỎ 3 thứ này để sớm giàu có, hưng thịnh

Rockefeller là tỷ phú của thế giới và là doanh nhân vĩ đại nhất nước Mỹ. Công ty dầu mỏ do ông thành lập vẫn là một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Những ý tưởng và giá trị của ông đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Rockefeller nổi tiếng với câu nói khiến tất cả mọi người phải suy ngẫm: "Không phải cứ nỗ lực là có thể thay đổi được số phận, thoát nghèo". Câu nói của ông là lời cảnh tỉnh với những người chỉ nghĩ dựa vào sự chăm chỉ để thay đổi vận mệnh cuộc đời.

Bản thân ông không chỉ giàu có mà con cháu của ông cũng có lịch sử 200 năm hưng thịnh, phá tan lời nguyền: "Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời". Vị tỷ phú cho rằng, khoảng cách thực sự giữa người nghèo và người giàu không thể được giải quyết bằng cái gọi là “làm việc chăm chỉ”. Để sớm đạt được sự giàu có, bạn cần từ bỏ 3 thứ sau.

Nhiều người biết rằng, ông trùm dầu mỏ Rockefeller, “người giàu nhất thế giới”, cho đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được.

Tỷ phú Rockefeller.

1. Thể diện

Thế nhưng ít ai biết, tỷ phú Rockefeller từng có cuộc sống cực kỳ khó khăn khi còn nhỏ. Cho đến khi trở nên giàu có, ông vẫn giữ một bức ảnh thời cấp hai không có ông ấy trong đó. Đó là kỷ vật quan trọng nhất trong cuộc đời của vị tỷ phú.

Khi còn học cấp hai, tỷ phú Rockefeller đã bị các nhiếp ảnh gia không chụp ảnh, bạn học tẩy chay vì ông quá nghèo. Suốt cả năm, ông chỉ mặc những bộ đồ cũ kỹ, rách nát, điều này để lại một kỷ niệm sâu sắc vào thời điểm đó.

Trong thâm tâm ông biết rằng, phản kháng vô nghĩa nên đã im lặng chấp nhận. Và ông đã thề trong lòng: một ngày nào đó, ông sẽ nhờ họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới vẽ chân dung. Từ đó trở đi, dù Rockefeller có làm gì đi nữa, ông cũng luôn nhịn nhục, chấp nhận mọi khó khăn, biến nỗi buồn thành sức mạnh. Cuối cùng ông đã trở thành "vua dầu mỏ".

Một chút thiếu kiên nhẫn sẽ làm hỏng kế hoạch lớn. Chẳng hạn khi bạn bị cấp trên, đồng nghiệp gây khó dễ như giao công việc không thuộc phạm vi trách nhiệm, nếu bạn phản kháng sẽ làm hỏng mối quan hệ, không có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Thay vì nóng giận, bạn hãy bình tĩnh nghĩ giải pháp. Đừng trì hoãn tương lai của mình chỉ vì chút thể diện trước mắt.

(Ảnh minh hoạ)

2. May mắn

Người nghèo tin rằng may mắn do ông trời ban tặng, còn người giàu dựa vào kế hoạch. Rockefeller từ nhỏ đã không bao giờ tin vào sự tồn tại của may mắn. May mắn chỉ có thể được thúc đẩy bởi chính mình.

Sở dĩ ông trở thành "vua dầu mỏ" không phải vì may mắn mà do qua kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm, ông lần đầu tiên nắm bắt được tình hình thị trường và đàm phán thành công. Một số công ty khai thác dầu đã sáp nhập với nhau để khám phá cơ hội kinh doanh và thành lập Công ty Standard Oil. Sự thành công không đến từ may mắn mà từ khả năng tư duy của vị tỷ phú.

Chẳng hạn như bạn đang là nhân viên bình thường và khao khát lên cấp quản lý sau 1 năm thì liệu việc bạn hàng ngày cầu khấu xin ông trời ban may mắn có khả thi? Thay vào đó, điều bạn cần làm là trau dồi kiến thức, kỹ năng liên quan, đồng thời điều chỉnh lại mục tiêu. Đây là kế hoạch may mắn, bạn có thể tiến tới mục tiêu của mình và dần trở nên giàu có.

(Ảnh minh hoạ)

3. Sự cả tin

Tỷ phú Rockefeller từng nói: Bạn sẽ không bị lừa dối chỉ khi bạn tin vào chính mình.

Người tử tế lúc đầu đối xử chân thành với nhau nhưng trước lợi ích có thể sẽ thay đổi. Rockefeller, người giàu nhất thế giới, cũng không tránh khỏi việc mua lại các công ty lọc dầu, trong đó nhiều công ty sắp phá sản, chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch, nhưng Rockefeller đã nhìn thấy ánh mắt cầu xin của họ.

Sau nhiều lần mua đi bán lại, tỷ phú Rockefeller cũng nhìn thấu lòng tham của con người. Từ nay trở đi, ông không còn tin tưởng người khác nữa và đúc kết cho mình 3 nguyên tắc để tự bảo vệ mình.

1. Cảm xúc chỉ nảy sinh khi chúng thực sự có hại và không có lợi.

2. Chỉ nhận lời dạy của người khác và không bao giờ dạy người khác.

3. Càng muốn sự chân thành của tôi, bạn càng nghi ngờ.

Nghĩa là, bạn phải thận trọng hơn, tự bảo vệ mình trước “lợi ích”, không nên dễ dàng tin tưởng người khác kẻo sẽ chuốc lấy hậu quả.

Theo Toutiao