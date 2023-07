Vừa chối hẹn hò, Lee Jun Ho lên thẳng bản tin thừa nhận tình cảm với Yoona

Ngày 3/7 vừa qua, Yoona (SNSD) và Lee Jun Ho (2PM) bị tung tin độc quyền hẹn hò. Đáng nói, đại diện 2 bên lại lên tiếng bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định cặp đôi màn ảnh King The Land chỉ là bạn bè thân thiết. Thế nhưng trong một diễn biến mới nhất, chính chủ Lee Jun Ho tự thừa nhận tình cảm với nữ thần nhan sắc Yoona trong chương trình thời sự Newsroom đình đám của đài JTBC vừa lên sóng vào ngày 9/7 vừa qua.



Được hỏi về cảm nhận cá nhân khi diễn chung với Yoona, Lee Jun Ho cho biết, cả hai có thể thoải mái tương tác, diễn xuất nhập tâm nhờ lần hợp tác chung trong quá khứ. Tuy nhiên phát thanh viên tất nhiên không thể không "đào" thêm về chuyện tình cảm: "Có bao giờ anh nghĩ rằng có thể thật sự yêu nếu cô ấy là người con gái như thế không?". Đáp lại, nam ca sĩ kiêm diễn viên khẳng định: "Khi bạn hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, bạn không thể nào cưỡng lại được cảm xúc đó đâu. Nụ cười của cô ấy thật sự rất cuốn hút. Cảm giác như được cứu rỗi khi nhìn thấy nụ cười đó vây. Tôi nghĩ rằng trường hợp của tôi cũng thế, vì trái tim tôi cứ thế tan chảy từng chút từng chút một".

Jun Ho thừa nhận tình cảm với Yoona khi quay phim King The Land mặc dù phủ nhận tin hẹn hò trước đó

Chưa hết, khi được hỏi liệu dáng vẻ rơi vào lưới tình của nhân vật Gu Won trong King The Land có giống nhau Lee Jun Ho ngoài đời không, nam idol nhóm 2PM bỗng bật cười và hé lộ: "Về nhà anh không?". Hoá ra đây là cách nam idol "thả thính" với người thương, song anh cũng nhanh chóng đính chính lại: "Thật ra không dễ để thốt lên câu 'Về nhà anh không?'. Tôi nghĩ rằng nên rủ kiểu 'Đi ăn không?' thì tốt hơn".

Jun Ho và Yoona là cặp đôi hot nhất màn ảnh Hàn hiện nay nhờ cơn sốt phim

Chia sẻ về quá trình biến đối tình cảm của nhân vật Gu Won, Jun Ho thừa nhận anh đã không thể nhịn được cười khi quay phim: "Trên thực tế, tôi không thể ngừng cười trong mọi cảnh quay. Khi tôi đắm chìm trong nhân vật đó và cất lên tiếng cười khinh thường, tôi đã phải cố nhịn và căng mắt ra. Nhưng ngay khi đạo diễn hô cắt, tôi không thể nhịn được cười. Thật sự khó khăn".

Yoona và Lee Jun Ho đều xuất thân từ idol, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2020, cả hai khiến cả châu Á dậy sóng với màn trình diễn đầy nóng bỏng, thân mật trên nền ca khúc Love Never Felt So Good tại MBC Gayo Daejejeon. Chẳng ai ngờ sau 3 năm, cặp đôi tái hợp và ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên diện rộng nhờ tác phẩm chung King The Land. Không chỉ thành công với rating kỷ lục, bộ phim này còn giúp Yoona - Jun Ho cùng dàn sao lấy lại được hào quang. Dù gây tranh cãi vì loạt yếu tố trong phim, tác phẩm này hiện vẫn chễm chệ trên khắp BXH phim ảnh, nền tảng phim toàn cầu.

Yoona và Jun Ho từng gây bão với màn trình diễn năm 2020

3 năm sau, cặp đôi tái hợp trên màn ảnh nhỏ và tạo nên sức ảnh hưởng không hề nhỏ trên địa hạt phim ảnh năm 2023

Nguồn: JTBC