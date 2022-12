Vua Charles "chìa cành ô liu" với Harry - Meghan

Daily Mail đưa tin Vua Charles III muốn “chìa cành ô liu” cho vợ chồng con trai út, Hoàng tử Harry và Meghan Markle, bằng cách mời họ tham dự lễ đăng quang ngôi vị quốc vương nước Anh, dự kiến vào ngày 6/5/2023.

Nguồn tin cho hay lời mời chưa được gửi đi nhưng vị quân chủ 74 tuổi đã nói với Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rằng họ được chào đón trong sự kiện lịch sử tại Tu viện Westminster ở London (Anh).

Vua Charles vẫn có ý định mời Harry và Meghan về Anh dự lễ đăng quang của ông. Ảnh:

“Harry là con trai của ngài ấy. Bệ hạ sẽ luôn yêu thương anh ấy. Trong khi mọi thứ đang khó khăn vào lúc này, cánh cửa sẽ luôn được hé mở”, người trong cuộc nói.

Một nguồn tin khác nhận định ngay cả khi cuốn hồi ký Spare của Harry lên kệ vào đầu năm 2023, khả năng Vua Charles thu hồi lời mời là không cao.

Theo Page Six, ngày đăng quang được ấn định vào đúng sinh nhật lần thứ 4 của con trai Harry và Meghan, Archie. Tuy nhiên, các chuyên gia hoàng gia phủ nhận có mối liên hệ giữa hai sự kiện.

“Ngày đó được chọn vì nó ngay trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội. Ngài Charles muốn xuất hiện với tư cách quân vương chính thức với vương miện và đầy đủ lễ phục”, Tom Bower, tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors, chia sẻ vào tháng 10.

Trước đó, nguồn tin của Page Six bác bỏ tính khả thi của yêu cầu tước bỏ tước hiệu của vợ chồng Sussex - vốn được cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng cho cặp đôi vào ngày cưới năm 2018. Theo chuyên gia hoàng gia, Vua Charles III không cân nhắc vì nó quá nhỏ mọn và mang tính trừng phạt. Nhà vua cũng không muốn Harry và Meghan có cớ bêu xấu Hoàng gia Anh.

Vua Charles dẫn Meghan tiến vào lễ đường trong hôn lễ với Harry năm 2018. Ảnh:

Trong phần 2 của bộ phim tài liệu Harry & Meghan, Hoàng tử Harry tấn công trực diện vào gia đình Hoàng gia. Người đàn ông 38 tuổi cáo buộc anh trai, Hoàng tử William, bắt nạt anh và vợ buộc họ phải đi đến quyết định rời bỏ nước Anh. Harry cũng tố Vua Charles nói những điều không đúng sự thật, còn Nữ hoàng Elizabeth II chỉ biết im lặng trước những bất công mà anh và Meghan phải chịu đựng.

Ngoài ra, Harry tiết lộ sau khi mẹ anh, Công nương Diana, qua đời vào năm 1997, anh cảm thấy xa cách với cha, thay vào đó anh gắn kết hơn với “gia đình thứ hai” ở châu Phi.

Vì những tuyên bố này, Harry bị lên án phản bội gia đình và đất nước. Một số người còn muốn kết tội phản quốc cho anh.

Nguồn: Page Six