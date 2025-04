Vừa bỏ tiền túi cứu LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang nhập viện

Madam Pang, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), vừa khiến người hâm mộ xúc động khi quyên góp tổng số tiền lên tới 30 triệu baht (23,3 tỷ đồng) để hỗ trợ FAT vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, sau buổi họp báo hôm nay công bố hành động nói trên, Madam Pang đã phải nhập viện vì kiệt sức, khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi lo lắng.

Madam Pang phải nhập viện tại Bệnh viện Bumrungrad. Hình ảnh được chia sẻ trên fanpage chính thức của bà có dòng chú thích: “Không còn chút sức lực nào nữa”.

Trong bối cảnh FAT đối mặt với khoản nợ 360 triệu baht (273 tỷ đồng) do thua kiện Công ty Cổ phần Siam Sport Syndicate vì vi phạm hợp đồng bản quyền, Madam Pang đã quyết định chi 25 triệu baht để thanh toán một phần khoản nợ đầu tiên, giúp FAT tránh nguy cơ bị Cục Thi hành án tịch thu tài sản.

Madam Pang nhập viện sau buổi họp báo

Ngoài ra, bà còn đóng góp thêm 5 triệu baht để lập quỹ hỗ trợ chi phí hoạt động cho Hội đồng ban chấp hành FAT, giảm bớt gánh nặng tài chính khi liên đoàn đang thiếu hụt dòng tiền nghiêm trọng. Không dừng lại ở đó, Madam Pang còn phát động chiến dịch “Người Thái yêu bóng đá Thái” nhằm gây quỹ hỗ trợ FAT. Theo kế hoạch, FAT và Siam Sport sẽ tiếp tục đàm phán về khoản nợ còn lại vào ngày 14/5/2025.

Hôm 6/3, Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương đã đọc phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ kiện về bản quyền và hợp đồng cấp phép giữa công ty cổ phần Siamsport Syndicate và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Vụ việc bắt đầu khi Công ty Cineplex Co., Ltd. đệ đơn kiện Công ty Cổ phần Siamsport Syndicate, đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng các trận đấu do FAT tổ chức. Sau đó, Siamsport đã kiện ngược lại FAT cùng 20 cá nhân liên quan, cáo buộc vi phạm bản quyền và hợp đồng.

Madam Pang trong buổi họp báo diễn ra hôm nay

Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương (tòa sơ thẩm) đã ra phán quyết rằng Siamsport phải bồi thường 240 triệu baht cho Cineplex, kèm lãi suất. Ngoài ra, FAT phải bồi thường 50 triệu baht cho Siamsport, kèm lãi suất. Sau đó, cả ba bên gồm Siamsport, FAT và Cineplex đều kháng cáo. Tòa án Phúc thẩm chuyên trách đã nâng mức bồi thường mà FAT phải trả cho Siamsport lên 450 triệu baht.

Khi vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao, tòa đã sửa phán quyết của tòa phúc thẩm, yêu cầu FAT bồi thường cho Siamsport 360 triệu baht (khoảng 272 tỷ đồng), kèm lãi suất từ ngày kiện cho đến khi hoàn tất thanh toán.