Vụ xe tông thiếu tá CSGT và hai người khác: Khởi tố vụ án giết người

Trưa 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án "Giết người" liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 21/4 tại Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 21/4, tại Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ô tô bán tải hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 49C-296.01 tông thẳng vào lực lượng chức năng dù đã có yêu cầu dừng xe.

Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa tử vong và 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng.

Công an kiểm tra phương tiện phát hiện 5 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 4 bánh nghi là heroin. Lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 1kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 14 bánh nghi là heroin.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án "giết người" liên quan đến sự việc xảy ra trên Tỉnh lộ 824, huyện Đức Hòa.

Tài xế điều khiển ô tô 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can (tài xế điều khiển phương tiện) về hành vi "Giết người". Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam thì phát hiện ô tô bán tải hiệu Ford lưu thông với tốc độ cao chạy hướng từ Long An đi TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng trái phép.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng hai người đi đường rồi lật ngang. Cả ba nạn nhân sau đó đã tử vong. Hai người dân gặp nạn là anh H.N.C.M (29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và bà P.T.K.T (50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Công an sau đó bắt giữ 2 người ngồi trên xe ô tô. Đến thời điểm hiện tại, danh tính 2 nghi phạm chưa được tiết lộ.