Vụ ô tô lao thẳng vào tổ công tác khiến một CSGT hy sinh: Thu giữ nhiều ma túy

Ngày 23/4, thông tin từ đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ và tiến hành khám xét nhà hai nghi can trong vụ lao xe vào tổ công tác làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, CSGT huyện Đức Hòa) và 2 người đi đường tử vong.

Các nghi phạm đã khai nhận tên tuổi và địa chỉ cư ngụ tại xã An Ninh Tây (huyện Đức Hòa, Long An). Trong quá trình khám xét nhà của các nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn gồm nhiều gói nghi ma túy đá và các bánh heroin.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng.

Trước đó vào tối 21/4, sau khi 2 nghi can bị bắt giữ trong ô tô bán tải mang BKS 49C-296.01, trong xe có cất giấu nhiều gói nghi ma túy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an huyện Đức Hòa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường ĐT824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 49C-296.01 lưu thông với tốc độ cao chạy về hướng TPHCM có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành.

Chiếc xe đã đâm thẳng vào tổ công tác, kéo lê thiếu tá Nguyễn Xuân Hào một đoạn, sau đó tông vào anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú tại phường 2, quận 5, TPHCM) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM) trước khi lật nghiêng giữa đường.

Vụ tai nạn đã làm cả 3 nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.