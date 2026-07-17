Vụ xe khách lao khỏi cao tốc: Nạn nhân hầu hết là người trong xóm trở về sau chuyến du lịch tại biển Thiên Cầm

Theo lời nạn nhân, khi xảy ra vụ tai nạn là lúc nửa đêm nên nhiều người vẫn đang ngủ say và bị giật mình vì tiếng la hét của những người xung quanh...Các hành khách cho biết, họ bị ám ảnh khi nam thanh niên hô hoán "Cứu con tôi với...";...

Chiếc xe khách gặp nạn.

Rạng sáng 17/7, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (xã Chương Dương, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Clip nạn nhân chui cửa nóc xe thoát ra ngoài.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 14 nạn nhân.

Ghi nhận tại bệnh viện, chị Ngô Thị Phúc (SN 1998, trú xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) kể lại, vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm nên hầu hết mọi người trên xe đều đang ngủ say.

"Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh" - chị Phúc nói.

Chị Phúc đang điều trị tại bệnh viện.

Theo người phụ nữ, sự việc diễn ra rất nhanh nên khi tỉnh dậy là chiếc xe khách đã lật nghiêng trên đường gom.

"Mọi người trong xe hỗn loạn cầu cứu, nhiều người bị thương ngất đi" - chị Phúc cho biết.

Các hành khách cho biết, họ bị ám ảnh khi nam thanh niên hô hoán "Cứu con tôi với...". "Xăng, dầu chảy tràn hết ra ngoài rồi, mọi người cố gắng bò ra ngoài thoát thân đi".

Còn nạn nhân Nguyễn Thị Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) vẫn nhớ khi đó tài xế đang nói chuyện với mọi người thì bất ngờ xe lao ra khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom.

Bà Thịnh cho biết thêm, lúc đó xe không xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Bác sĩ thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe các nạn nhân.

Được biết, gia đình bà Thịnh có tất cả 7 người đi trên xe khách. Vụ tai nạn khiến chồng bà phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, còn cháu bà 13 tuổi tử vong.

Trên xe khách, hầu hết là người trong xóm tổ chức đi du lịch tại biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Cả đoàn khởi hành ngày 15/7 và dự định đến sáng 17/7 mới trở về. Tuy nhiên, do gia đình một người hàng xóm có tang nên cả đoàn quyết định về sớm hơn lịch trình.

"Mọi người bảo làng xóm gắn bó với nhau, nên khi có việc mà không về chia sẻ thì áy náy" - bà Thịnh chia sẻ.

Nữ hành khách buồn bã cho biết "không ai ngờ chuyến đi lại xảy ra cơ sự đau lòng".

Một số bệnh nhân bị thương nặng.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào gần 1h ngày 17/7, tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách mang BKS 20C-172.XX lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương), phương tiện bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường, lao khỏi cao tốc xuống đường gom rồi lật nghiêng.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ và hành lý của hành khách văng tung tóe khắp khu vực đường gom.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, nhiều hành khách khác bị thương và được lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe có 32 người, gồm cả tài xế và hành khách. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn hoặc dương tính với chất ma túy.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.