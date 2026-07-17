Phát hiện 21.500 khối bê tông từng được đặt ngoài biển, tạo thành đê dài 1,6 km, cao đến 30 m để bảo vệ nhà máy lọc dầu tỷ đô đầu tiên của Việt Nam

Hàng chục nghìn khối bê tông phá sóng, loại lớn nặng gần 30 tấn, từng được đưa ra biển để tạo thành lớp bảo vệ bên ngoài một tuyến đê dài khoảng 1,6 km.

Ảnh: PVC

Công trình này là đê chắn sóng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi, được xây dựng nhằm tạo vùng nước ổn định cho khu cảng xuất sản phẩm và bảo vệ các hạng mục ven biển của tổ hợp lọc dầu.

Theo các tư liệu được công bố khi công trình hoàn thành, khoảng 21.500 khối bê tông Accropode đã được lắp đặt trên mái đê. Các cấu kiện có nhiều kích cỡ, dung tích từ 2 đến 12 m³; loại lớn nhất có trọng lượng gần 29 tấn.

Ảnh: BSR

Accropode không phải những khối bê tông vuông thông thường. Cấu kiện này có hình dạng nhiều nhánh, khi được đặt sát nhau sẽ tạo thành một lớp liên kết có nhiều khoảng rỗng. Sóng biển khi đánh vào sẽ bị phân tán năng lượng, trong khi nước có thể thoát qua các khe thay vì dồn toàn bộ áp lực lên thân đê.

Lắp đặt khối phá sóng Acropode Đê chắn sóng. Ảnh: BSR

Quá trình lắp đặt cũng đòi hỏi độ chính xác cao. Từng khối bê tông được cẩu và đặt theo vị trí thiết kế trên mái đê, tạo thành lớp “áo giáp” bao quanh phần lõi bằng đá phía trong.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công Đê chắn sóng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PVC

Tuyến đê dài gần 1,6 km, mặt đê rộng khoảng 11 m. Phần đỉnh cao khoảng 10–11 m so với mực nước biển. Tại những vị trí đáy sâu, tổng chiều cao từ nền biển lên đỉnh công trình gần 30 m, tương đương một tòa nhà khoảng 10 tầng.

Phía dưới lớp Accropode là khối lượng đá rất lớn. Các nguồn công bố tại thời điểm nghiệm thu cho biết công trình đã sử dụng khoảng 1,5 triệu m³ đá các loại để tạo móng, lõi và thân đê. Một số tư liệu trong quá trình thi công ghi nhận tổng khối lượng đá được huy động có thể lên tới gần 2 triệu m³.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công Đê chắn sóng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PVC

Khó khăn lớn nhất xuất hiện khi đơn vị thi công phát hiện một túi bùn nằm dưới chân đê. Nếu tiếp tục chất đá lên lớp địa chất yếu này, nền công trình có nguy cơ mất ổn định hoặc lún không đều.

Phương án được lựa chọn là hút bỏ gần 1 triệu m³ bùn dưới đáy biển. Sau đó, khoảng 500.000 m³ đá được đưa xuống để thay thế lớp nền yếu và tạo mặt bằng ổn định trước khi tiếp tục thi công phần thân đê.

Riêng khối lượng đá dùng để xử lý nền tương đương khoảng một phần ba lượng đá được ghi nhận trong toàn bộ công trình. Công đoạn này khiến dự án phát sinh thêm hàng chục triệu USD nhưng được xem là bước bắt buộc để bảo đảm độ ổn định lâu dài của tuyến đê.

Giai đoạn thi công chính được triển khai từ tháng 10/2006. Khối Accropode cuối cùng được lắp đặt vào tháng 5/2008, trước khi công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 17/6/2008, sớm khoảng 5 tháng so với kế hoạch.

Tổng dự toán của hạng mục đê chắn sóng vào thời điểm xây dựng khoảng 1.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây từng được giới thiệu là một trong những tuyến đê chắn sóng có quy mô lớn tại khu vực.

Đê có nhiệm vụ che chắn khu cảng xuất sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, giúp tàu vận chuyển xăng dầu và các sản phẩm lọc hóa dầu ra vào an toàn hơn trong điều kiện sóng lớn.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD và công suất thiết kế khoảng 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Phía sau hoạt động của tổ hợp tỷ đô này là một công trình biển gồm khoảng 21.500 khối bê tông, 1,5 triệu m³ đá cùng phần nền từng phải xử lý gần 1 triệu m³ bùn trước khi có thể hoàn thiện.