Trước đó, ngày 25/2, tài xế Lê Ngọc Hưng (SN 1962) điều khiển xe ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí 29 người thuộc Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh, khiến xe lao xuống ta luy âm khoảng 5m. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, chỉ có bà L.T.D. (SN 1959) bị thương ở tay, và một số người choáng đã được đưa đến bệnh viện.

Vụ xe khách chở 29 người lao xuống vực, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế Lê Ngọc Hưng sau khi kiểm tra không có nồng độ cồn và chất ma túy. Xe ô tô gặp nạn có phù hiệu hợp đồng và đang trong thời hạn kiểm định đến ngày 24/7/2024.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, đã đến hiện trường để chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả, đồng thời đến nơi lưu trú tạm thời của các thành viên trong đoàn để hỏi thăm và động viên Công an huyện Tam Đảo cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu người, khám nghiệm hiện trường.

Theo cơ quan công an, các thành viên trong đoàn cán bộ hưu trí đều lớn tuổi, hầu hết ở khu vực Hà Nội, nhân ngày 27/2, tổ chức du xuân trên huyện Tam Đảo thì xe ô tô gặp tai nạn. Tối 25/2, Công an huyện Tam Đảo đã bố trí xe ô tô đưa hành khách về nhà an toàn.