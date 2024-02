Tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô, tài xế xe con tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 23-2, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xóm Bắc Sơn, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.



Vào thời gian trên, xe ôtô con mang biển số 37A-263.xx (chưa rõ tài xế) chạy hướng Vinh - Diễn Châu, khi đến xóm Bắc Sơn đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe ôtô con bẹp dúm đầu, tài xế tử vong tại chỗ, 1 người ngồi trên xe này bị thương nặng.

Cùng lúc đó, chiếc xe khách của nhà xe Tuấn Thành do bất ngờ, không xử lý kịp đã tông vào phía sau xe đầu kéo. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến quốc lộ 1 A đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc bị ách tắc cục bộ kéo dài cả km.

Vụ tai nạn khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông đảm bảo an toàn trên quốc lộ 1 A.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.