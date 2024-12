Vụ tự truyện của Kỳ Duyên biên tập ẩu: 1 nhân vật đứng ra xin lỗi, nàng hậu quyết không thu hồi vì 1 lý do

Chuyện nghệ sĩ ra tự truyện để trải lòng về hành trình làm nghề của mình đã không còn quá xa lạ trong showbiz Việt. Thế nhưng gần đây, Hoa hậu Kỳ Duyên vướng tranh cãi dữ dội vì cuốn tự truyện "Đã học được cách tha thứ cho chính mình" nằm trong dự án Forgive yourself and never give up (Bao dung với bản thân và không bao giờ bỏ cuộc) mang đến Miss Universe 2024. Theo đó, netizen soi ra được quyển tự truyện Mini photobook này mắc lỗi trình bày, chính tả, diễn đạt...

Chiều 2/12, Dược sĩ Tiến đã chính thức lên tiếng nhận lỗi. Theo đó, Dược sĩ Tiến cùng 2 người khác chính là ekip đảm nhận wording, có thể hiểu là những người chịu trách nhiệm biên tập, viết lại lời của tác giả là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Dược sĩ Tiến gửi lời xin lỗi vì những sai sót mà cư dân mạng đã soi ra được trong cuốn tự truyện này. Anh khẳng định Hoa hậu Kỳ Duyên đã làm tốt vai trò cung cấp ý tưởng, câu chuyện trong thời gian rất gấp rút. Dược sĩ Tiến công khai xin lỗi Kỳ Duyên vì khiến cô dính vào những ồn ào không đáng có.

Dược sĩ Tiến và Kỳ Duyên sẽ cho tái bản quyển tự truyện này chỉn chu, hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên hiện tại anh không thu hồi những quyển sách đã được phát hành. Anh nói: "Tiến và Hoa hậu Kỳ Duyên đã quyết định không thu hồi số sách còn lại trên thị trường, mà tiếp tục phát hành nhằm giúp chiến dịch quyên góp sách cho trẻ em vùng cao được vận hành trơn tru. Bên cạnh đó , phiên bản tái bản sẽ nhanh chóng được phát hành để thay thế những bản bị lỗi. Quý độc giả nào đã sở hữu bản đầu tiên, có thể đến các điểm nhà sách để đổi lấy bản cập nhật mới miễn phí. Tiến hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch ý nghĩa của Hoa hậu Kỳ Duyên, cũng như chờ đợi phiên bản tái bản hoàn thiện hơn". Cách xử lý của Dược sĩ Tiến được cho là hợp tình hợp lý, cư dân mạng cũng bắt đầu "quay xe" vì nhận ra đã "trách oan" Kỳ Duyên.

Quyển tự truyện của Kỳ Duyên ra mắt nằm trong dự án tủ sách cho trẻ em vùng cao

Trong tự truyện cũng viết rõ vai trò của Kỳ Duyên là người kể câu chuyện và lên ý tưởng chứ không phải trực tiếp viết ra, trình bày

Cụ thể bài đăng lên tiếng của Dược sĩ Tiến:

Xin chào tất cả mọi người, tôi là Dược sĩ Tiến - người chịu trách nhiệm wording cho cuốn tự truyện Mini Photobook mang tên "Đã học được cách tha thứ cho chính mình" của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cuốn sách đã chính thức được phát hành trên phạm vi toàn quốc vào ngày 25/11 vừa qua, nằm trong chiến dịch từ thiện gây quỹ của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau gần 1 tuần lưu hành trên thị trường, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp về một vài lỗi chính tả được phát hiện trong cuốn sách ở bản tiếng Việt. Để tránh sự việc bị đẩy theo chiều hướng không tốt bởi những ý kiến trái chiều, Tiến nghĩ mình cần lên tiếng để xác minh lại về vai trò của những người tham gia tạo ra cuốn mini photobook này. Ở góc độ của người đưa ra ý tưởng, Hoa hậu Kỳ Duyên đã làm rất tốt khi cung cấp đầy đủ ý tứ và tư liệu chỉ trong thời gian ngắn (cuốn sách được tạo ra trong quá trình chuẩn bị cho phần thi phỏng vấn kín của Duyên tại Miss Universe 2024). Nhiệm vụ của Tiến là biên soạn lại câu chữ, chuẩn chỉ về chính tả đối với bản tiếng Việt và ngữ pháp với bản tiếng Anh. Thế nên Tiến muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Hoa hậu Kỳ Duyên, vì để sơ suất của Tiến khiến Duyên bị ảnh hưởng. Cùng với đó, Tiến cũng gửi lời xin lỗi đến những độc giả đã và sẽ sở hữu cuốn mini photobook này, vì sự thiếu cẩn thận trong quá trình kiểm duyệt cuối cùng trước khi phát hành. Tiến đang chuẩn bị cho việc tái bản cuốn Mini Photobook này trong thời gian tới, nên chắc chắn sẽ kiểm duyệt lại kỹ càng các vấn đề về chính tả, cũng như hoàn thiện những chi tiết được thêm vào về hành trình của Duyên tại Mexico. Tiến cam kết rằng tái bản của cuốn Mini Photobook này sẽ được chỉn chu nhất có thể về mặt câu chữ và hành văn, để mang đến cho quý độc giả trải nghiệm tuyệt vời khi thưởng thức sách. Rất may là dù cuốn sách không hoàn thiện nhưng vẫn được quý độc giả đón nhận rất nhiệt tình. Chúng tôi hiểu rằng quý độc giả mong muốn được đóng góp và giúp đỡ cho các trẻ em vùng cao, nên đã đồng hành cùng Hoa hậu Kỳ Duyên trong dự án phát hành Mini Photobook gây quỹ thiện nguyện này. Tiến xin thay mặt toàn bộ đội ngũ biên tập gửi lời cảm ơn đến tất cả quý độc giả đã luôn yêu mến Kỳ Duyên và đón nhận quyển tự truyện này, cũng như tấm lòng nhân ái của mọi người. Cuối cùng, Tiến và Hoa hậu Kỳ Duyên đã quyết định không thu hồi số sách còn lại trên thị trường, mà tiếp tục phát hành nhằm giúp chiến dịch quyên góp sách cho trẻ em vùng cao được vận hành trơn tru. Bên cạnh đó , phiên bản tái bản sẽ nhanh chóng được phát hành để thay thế những bản bị lỗi. Quý độc giả nào đã sở hữu bản đầu tiên, có thể đến các điểm nhà sách để đổi lấy bản cập nhật mới miễn phí. Tiến hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch ý nghĩa của Hoa hậu Kỳ Duyên, cũng như chờ đợi phiên bản tái bản hoàn thiện hơn. Một lần nữa, Tiến cám ơn và xin lỗi tất cả mọi người!

Dược sĩ Tiến nhận lỗi, xin lỗi Kỳ Duyên vì để cô bị ảnh hưởng

Liên quan đến cuối tự truyện được phát hành, netien soi ra nhiều lỗi khó chấp nhận. Trước tên, là về bìa sách, câu "Đã học được cách tha thứ cho chính mình" bị ngắt ra thành "Đã học được cách tha", sau lại xuống dòng thêm chữ "thứ cho chính mình". Cách cắt câu như thế kia không chỉ ảnh hưởng đến nghĩa của câu mà còn khiến tổng thể trình bày trông rất rối ren, thiếu chỉn chu. Việc ngắt thành câu trên dài câu dưới ngắn chỉ mang lại hiệu quả thị giác về trình bày, chứ không đúng theo cách đọc hiểu của người Việt. Dòng chữ tiếng Anh "Disciplined, Struggled and Forgives... and Never give up", không hiểu tại sao lại lặp 2 lần chữ "and" khiến câu khá lủng củng. Đáng nói hơn, bức ảnh Kỳ Duyên ở bìa còn bị soi lộ khuyết điểm của nàng hậu ở phần rốn.

Tiếp đến, ở trang giới thiệu những thành tích của Kỳ Duyên trên các nền tảng mạng xã hội thì lại trình bày không thống nhất. Cụ thể, chỉ trong 1 trang nhưng lại dùng 3 cách viết về số lượng: 1,7 triệu, 1,2 million, 213K... Không chỉ thế, sự không nhất quán trong cách trình bày của quyển tự truyện này còn thể hiện ở chỗ khi dùng "cực kỳ" lúc lại "cực kì", khi là "chú sâu", sau 1 vài câu lại là "con sâu". Trong câu "Tôi thấy thương cô bé mỏng manh yếu ớt trong quá khứ" còn bị soi lỗi trình bày, đáng ra từ "mong manh" và "yếu ớt" nên có một dấu phẩy ở giữa. Ngoài ra, một lỗi khiến netizen bức xúc chính là một phần của tự truyện có đoạn dài gần 100 chữ nhưng có đến 5 chữ "và", hàng loạt dấu phẩy nhưng chỉ có quy nhất 1 dấu chấm.

Tự truyện của Kỳ Duyên bị soi mỏng, trình bày bìa khó hiểu

Việc tự truyện có lỗi trình bày cơ bản là 1 câu dài 10 dòng, 5 chữ "và" khiến netizen thất vọng khi mua về

Trong sự kiện ký tặng sách cách đây ít hôm, Kỳ Duyên cũng tiết lộ thời điểm làm tự truyện này là lúc cô đang chuẩn bị đến Mexico, thời gian khá hạn chế. Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ: "Ở tập 2 của Miss Universe Vietnam, tôi đã từng tiết lộ thông tin mình chưa đọc hết 1 quyển sách nào cả. Nhưng hôm nay, tôi phát hành một cuốn tự truyện với nội dung tôi học được cách tha thứ cho chính mình. Tôi cảm ơn Miss Universe Vietnam 2024 đã là 1 tiền đề quan trọng để hôm nay tôi có thể có mặt ở đây để truyền thông điệp tuyệt vời này.

Trước khi tôi đến với Mexico để tham gia Miss Universe, tôi đã phải tập trung những thông tin của mình trong suốt 10 năm vừa qua, là câu chuyện của bản thân tôi để mang đến cuộc thi vào vòng phỏng vấn kín. Cũng trong giai đoạn đó, ekip, Dược sĩ Tiến đã chấp bút cho tôi để tạo nên cuốn mini photobook này, nó chỉ đơn giản là cuốn sách có những hình ảnh của tôi trong 10 năm làm nghề. Đồng thời, đó là những chia sẻ của tôi về cách vượt qua những khó khăn, sóng gió, tiêu cực bằng cách như thế nào để lan tỏa cho mọi người theo cách tích cực nhất. Tôi mong muốn câu chuyện của mình có thể san sẻ đến các bạn đang gặp vấn đề tâm lý ở ngoài kia, 1 hoặc 2 bạn cũng được".

Kỳ Duyên đã trở lại các hoạt động showbiz sau thành tích top 30 Miss Universe 2024