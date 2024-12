Vụ Tiktoker Phó Đức Nam: Hình phạt của "ông trùm" với cấp dưới chểnh mảng, tiết lộ hoạt động của công ty

Liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản 5.200 tỷ đồng do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, 30 tuổi, quê tại TP Vũng Tàu) cầm đầu, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, tức Mr Hunter) đã mở 44 văn phòng ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc để hoạt động phạm tội. Nam và Ngọ sau khi tuyển dụng đã đào tạo các nhân viên cách thức tiếp cận nạn nhân để lừa đảo rất tinh vi và bài bản.

Cơ quan điều tra xác định, bộ máy của Phó Đức Nam có đến hơn 1.900 nhân viên được phân cấp với nhiều bộ phận như: Kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, pháp chế, sale... Các bộ phận thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Ông trùm" Phó Đức Nam lựa chọn địa điểm đặt văn phòng làm việc của nhân viên sale đều nằm trong các toà nhà văn phòng, chung cư cao cấp có lực lượng an ninh riêng (pháp chế) để cảnh giới, quan sát. Khi nghi ngờ bị phát hiện, các đối tượng sẽ có động thái để đối phó với cơ quan chức năng.

Đặc biệt, thông tin trên Gia đình & Xã hội, Phó Đức Nam quản lý và điều hành rất "cứng rắn". Cụ thể, bộ phận "pháp chế" ngoài có nhiệm vụ cảnh giới còn có nhiệm giám sát nhân viên, đảm bảo rằng các nhân viên mới phải cam kết khi nghỉ việc không được cung cấp thông tin cho ai, không được tố giác, tố cáo, nếu không sẽ bị xử lý.

Các nhân viên sale phải để toàn bộ máy tính, điện thoại ở công ty nhằm hạn chế việc cung cấp hoạt động của công ty ra bên ngoài. Thậm chí, nếu các nhân viên sale nếu cung cấp hoạt động của công ty ra ngoài sẽ bị các đối tượng thuộc bộ phận "pháp chế" đe dọa, thậm chí đánh đập, gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt.

Công an xác định, trên thực tế đã có rất nhiều nhân viên sale bị đe dọa, thậm chí bị bộ phận 'pháp chế' đưa vào phòng riêng đánh đập khi họ làm việc chểnh mảng, không tập trung, không có hiệu quả hay có thái độ không tốt.

Liên quan về hành vi của hơn 1.000 đối tượng là cấp dưới trong đường dây sẽ bị xử lý thế nào, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho hay, việc xác định các nhân viên làm việc cho đối tượng có bị xử lý hay không thì cần chờ kết luận của cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án.

Nếu trường hợp cơ quan chức năng xác định các nhân viên đó biết rõ hành vi của đối tượng mà vẫn giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của đối tượng thì có thể được xem là đồng phạm.

Trong trường hợp, cơ quan chức năng xác định các nhân viên đó tuy không tham gia vào vụ án nhưng biết rõ hành vi của đối tượng mà cố tình che dấu, bao che hoặc không tố giác tội phạm thì có thể bị xem xét xử lý theo Điều 389 về tội che giấu tội phạm hoặc Điều 390 của Bộ luật Hình sự tội không tố giác tội phạm.

Cũng theo luật sư Bình, người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Từ ngày 30/10/2024 đến ngày 15/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Công an khởi tố bị can đối với 31 đối tượng (26 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 03 bị can về tội “Rửa tiền”, 01 bị can về tội “Không tố giác tội phạm”, 01 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”).

Công an cũng thu giữ tổng số tài sản khoảng 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.