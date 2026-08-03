Vũ Thuý Quỳnh ngầm công khai tin vui, dân mạng: "Không còn nghi ngờ gì nữa"

Chiếc blazer dress khoe trọn vòng 2 lùm lùm của nàng Á hậu trên thảm đỏ show Chung Thanh Phong.

Xuất hiện tại fashion show Thu Đông 2026 của NTK Chung Thanh Phong tối 2/8 với tư cách khách mời thảm đỏ, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông. Lựa chọn thời trang lần này của chân dài gốc Lạng Sơn nhanh chóng khiến cô thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không phải một thiết kế gây sốc càng không phải sự cố hớ hênh, chính trang phục ôm dáng đã khiến dân tình đồng loạt nhận định: nàng Á hậu đang ngầm xác nhận mình là "bà bầu xinh đẹp" của thảm đỏ này.

Vũ Thuý Quỳnh không ngại khoe vòng 2 tròn trịa với một thiết kế siết dáng (Clip: TikTok).

Khác với những bộ đầm dạ hội xòe rộng giấu dáng, Vũ Thúy Quỳnh chọn thiết kế blazer dress chất liệu satin đen bắt sáng, kết hợp đường xẻ ngực chữ V sâu quyến rũ và phần khăn quấn cổ dạng choker đồng chất. Thiết kế khéo léo tạo nét phá cách bằng vạt váy voan mỏng xuyên thấu phía dưới, tạo độ thướt tha theo từng bước di chuyển.

Đáng chú ý, phom dáng áo blazer với hai hàng khuy siết nhẹ ngay vùng eo đã vô tình tôn trọn vóc dáng thay đổi của nữ người mẫu. Ở những góc máy quay nghiêng, vòng 2 của Vũ Thúy Quỳnh nhô cao và tròn trịa thấy rõ như các mẹ bầu ở những tháng giữa thai kỳ.

Cư dân mạng từ đó để lại hàng loạt bình luận chúc mừng: "Chắc chắn là có tin vui rồi", "Không còn nghi ngờ gì nữa, bụng lùm lùm thấy rõ luôn" . Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh cũng thoải mái tương tác, thả tim trước những lời hỏi, động viên, chúc sức khỏe từ khán giả, nhưng không chính thức xác nhận. Bên cạnh đó, diện mạo khi "tăng cân nhẹ" của cô cũng nhận lời khen nhờ nét đầy đặn giúp thần thái tươi tắn, gương mặt phúc hậu hơn.

Tin đồn Vũ Thúy Quỳnh "lên chức" dấy lên từ tháng 4/2026 cũng từ một lựa chọn thời trang. Thời điểm đó, khi tham dự một fashion show, người đẹp chọn hình ảnh phóng khoáng với chiếc váy đỏ phom dáng babydoll rộng rãi.

Thiết kế áp dụng kỹ thuật draping chạy dọc thân váy tạo sự thoải mái, do kiểu dáng giấu eo triệt để và một số cử chỉ vô thức khiến Vũ Thúy Quỳnh bị đặt nghi vấn. Màn xuất hiện với chiếc đầm satin lộ rõ đường cong tại show Chung Thanh Phong lần này càng củng cố thêm suy đoán của công chúng về cột mốc mới trong cuộc sống cá nhân của nữ người mẫu 28 tuổi.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên. Ở những năm đầu sự nghiệp, cô từng được mệnh danh là "nữ hoàng lookbook" của thị trường miền Bắc nhờ độ phủ sóng dày đặc trên các bộ ảnh thời trang. Người đẹp từng gây chú ý khi công khai mức thu nhập lên đến 200 triệu đồng/tháng chỉ nhờ công việc mẫu ảnh.

Sau khi quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, Vũ Thúy Quỳnh liên tục thử sức và ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Cô từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tên tuổi của chân dài sinh năm 1998 bùng nổ mạnh mẽ hơn sau khi giành ngôi vị Á quân tại chương trình thực tế The New Mentor 2023. Cùng năm đó, Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục được gọi tên trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, trước khi chính thức đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Ở tuổi 28, Vũ Thúy Quỳnh giữ vị trí vững chắc trong làng mẫu Việt. Cô tích cực trình diễn, đồng thời thử sức ở vai trò huấn luyện viên cho một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, người đẹp cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội với hơn 195 nghìn người theo dõi trên TikTok.

Ảnh: chụp màn hình, TikTok