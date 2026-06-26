Vũ Thuý Quỳnh lộ vòng 2 đã to như phụ nữ đang mang thai 3-4 tháng

Thái độ của Vũ Thuý Quỳnh dưới video lộ vòng 2 khiến cư dân mạng thêm bàn tán.

Chỉ trong ít ngày, Vũ Thuý Quỳnh liên tục trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc đến vì nghi vấn có "tin vui". Mọi chuyện bắt nguồn từ một vài khoảnh khắc tại sự kiện khi người đẹp để lộ vòng 2 được nhận xét có phần lớn hơn thường thấy. Sau đó, nàng hậu thường xuất hiện trong những trang phục rộng rãi, từ đó dấy lên loạt nghi vấn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục đăng tải đoạn video ghi lại cảnh thử một chiếc đầm đỏ xuyên thấu ôm sát cơ thể. Người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, mái tóc uốn bồng bềnh cùng phong cách quyến rũ. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào visual, nhiều cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào vòng hai của cô.

Cận vóc dáng và vòng 2 to bất thường của Vũ Thuý Quỳnh

Trong đoạn clip được quay ở cự ly khá gần, chiếc váy ôm dáng khiến phần bụng của Vũ Thuý Quỳnh càng trở thành chủ đề bàn tán. Không ít ý kiến cho rằng vòng 2 của người đẹp trông đầy đặn hơn so với trước, từ đó tiếp tục làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận liên quan đến vóc dáng của Vũ Thuý Quỳnh xuất hiện. Nhiều người thẳng thắn đặt câu hỏi liệu đây chỉ là góc quay, thiết kế của chiếc váy hay người đẹp thực sự đang có tin vui. Tuy nhiên, trước những thắc mắc này, Vũ Thuý Quỳnh vẫn giữ im lặng.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là trong khi không phản hồi bất kỳ bình luận nào liên quan đến nghi vấn mang thai, Vũ Thuý Quỳnh lại thoải mái tương tác với những bình luận có nội dung khác về nhan sắc, trang phục hay video mới. Động thái này càng khiến chủ đề tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội.

Cư dân mạng để ý đến vòng 2 của nàng hậu

Người đẹp không có phản hồi nào trước những nghi vấn cô có "tin vui"

Trước đó, Vũ Thuý Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp khi xuất hiện với diện mạo được cho là có nhiều thay đổi. Trong một sự kiện mới đây, Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 diện trang phục ôm sát cơ thể, để lộ vòng hai có phần nhô lên hơn trước. Không chỉ vậy, nhiều cư dân mạng còn soi được khoảnh khắc người đẹp liên tục đặt tay lên bụng trong lúc di chuyển và trò chuyện với những người xung quanh.

Từ những chi tiết này, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt đồn đoán cho rằng Vũ Thuý Quỳnh đang mang thai con đầu lòng. Dù vậy, người đẹp vẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về những lời bàn tán liên quan đến đời tư. Cho đến mới đây, Vũ Thuý Quỳnh bất ngờ có động thái thu hút sự chú ý. Cụ thể, dưới một bài đăng của nàng Á hậu, một cư dân mạng để lại bình luận: "Mong Quỳnh luôn hạnh phúc, dám đối diện, không giấu diếm em bé, điều mà ít ai có thể làm được với người nổi tiếng".

Thay vì bỏ qua, Vũ Thuý Quỳnh đã trực tiếp phản hồi. Người đẹp viết: "Ông trời biết bạn sẽ vượt qua nên ban cho hơi nhiều thử thách chị nhỉ".

Dù để lộ vòng 2 to bất thường nhưng Vũ Thuý Quỳnh không ngại né tránh ống kính ở các sự kiện

Không những vậy, nàng hậu còn thoải mái đi sự kiện, trình diễn trong một show thời trang

Lần duy nhất bạn gái Đức Phạm phản hồi bình luận liên quan đến chuyện có em bé

Ảnh: Chụp màn hình, TikTok nhân vật