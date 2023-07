Vụ thiếu nữ bị đánh dã man: Nam bị can còn lại ra đầu thú

Tối 18-7, Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đang củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo khi bị can Trương Thanh Thiên (21 tuổi; ngụ phường 7, TP Vị Thanh) đã ra đầu thú sau nửa tháng bỏ trốn.

Bị can Trương Thanh Thiên tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Hậu Giang

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3-7, Thiên cùng vợ là Võ Thiên Kim (19 tuổi; ngụ phường 5, TP Vị Thanh) đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường 4 để gặp Đ.T.C.L (19 tuổi) giải quyết mâu thuẫn.

Nguyên nhân do là Kim nghi ngờ L. và chồng mình có quan hệ tình cảm. Cả 3 gặp nhau nói chuyện qua lại một lúc thì Thiên và Kim dùng tay, nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào mặt, đầu của L. gây thương tích.

Hành vi của Thiên và Kim được quay clip rồi lan truyền trên mạng xã hội gây bức xức, phẫn nộ trong dư luận. Kết luận giám định tỷ lệ thương tích của chị L. là 6% nhưng xét hành vi của 2 đối tượng "có tính chất là côn đồ", "dùng hung khí nguy hiểm" nên cần phải nghiêm trị.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vị Thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can.

Tại cơ quan điều tra, Kim khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do Kim đang mang thai nên được tại ngoại, còn đối tượng Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy bắt.