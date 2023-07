Các du khách đánh nhau với nhóm chạy xích lô gây náo loạn ở Huế

Ngày 17-7, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã giao công an và LĐLĐ TP Huế xác minh, xử lý vụ việc ẩu đả gây mất an ninh trật tự giữa một nhóm được cho là du khách với nhóm chạy xích lô ở TP Huế.

Vào ngày 16-7, trên một số tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip ghi cảnh đánh nhau trước quán nhậu Đ.D ở đường Võ Thị Sáu (thường được gọi là "phố Tây") ở TP Huế với tiêu đề "Một góc quay khác vụ xích lô và khách du lịch".

Người đàn ông mặc quần short cầm vật giống chai bia đe dọa người đàn ông (Ảnh cắt từ clip)

Trong đoạn clip cho thấy một người mặc quần short áo đen có hành động kẹp cổ một người trung niên. Một người đàn ông khác nhanh chóng đến can ngăn và giải cứu.

Thấy vậy, một nam thanh niên mặc quần short, áo đỏ cầm mũ bảo hiểm chạy xộc tới đánh vào đầu người đàn ông đứng can ngăn rồi tiếp tục truy đánh người này.

Người đàn ông mặc quần short, áo đen sau khi cầm lấy một vật dụng giống chai bia ở bàn nhậu cũng lao đến đánh hội đồng người đàn ông nói trên và xô ngã người này. Sự việc dừng lại sau khi mọi người vào can ngăn.

Người đàn ông áo đỏ cầm mũ bảo hiểm lao tới ứng cứu bạn (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi sự việc xảy ra, một tài khoản Facebook tên Linh Hằng đã đăng tải bài viết với nội dung chồng chị này bị những người chạy xích lô cầm ghế, vật kim loại tấn công. Sau khi được mọi người can ngăn thì chồng người này lên công an trình báo trong tình trạng "be bét máu". Bài viết này tạo thành chủ đề "phốt xích lô" gây "bão mạng" nhưng sau đó đã xóa.

Một số thông tin cho biết 2 người mặc quần short là nhóm du khách đến Huế du lịch, 2 người còn lại là những người hành nghề xích lô tại Huế.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip đăng tải vào hôm qua, nhiều người tỏ thái độ bất bình với nhóm du khách và lên tiếng bảo vệ những người chạy xích lô ở Huế.

Một tài khoản Facebook nhận xét rằng "đã đánh họ dễ sợ rứa mà còn đăng bài như người bị hại, bêu rếu Huế".

Một tài khoản có tên Kim Anh Nguyễn bình luận với vai trò như nhân chứng: "Chừ mới thấy clip người mặc áo đỏ đập chai nơi đầu ông xích lô. Bữa có thấy ông áo trắng chảy máu mà không nghĩ là phốt vụ xích lô, tưởng 2 vụ khác nhau".

Một số người nói rằng nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả trên xuất phát từ việc thối tiền lẻ rồi xảy ra cự cãi.

Clip ẩu đả giữa một nhóm được cho là du khách với nhóm chạy xích lô (Nguồn: MXH)

Lãnh đạo LĐLĐ TP Huế cho biết đã có báo cáo với UBND TP Huế sau khi làm việc với những người hành nghề xích lô có xuất hiện trong clip.



Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ đến 21 giờ ngày 13-7. Những người đạp xích lô liên quan trực tiếp đến sự việc này đều hành nghề tự do, họ không tham gia bất kỳ nghiệp đoàn xích lô nào.

Hiện LĐLĐ TP Huế đang phối hợp với chính quyền địa phương - nơi những người này cư trú để làm việc. Ngoài ra, có một người hành nghề xích lô là đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ khi đi ngang qua chứng kiến và lọt vào ống kính nên xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội chứ không tham gia ẩu đả, LĐLĐ TP Huế đã mời người này lên làm việc, tường trình lại sự việc.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, nói rằng sẽ có thông báo rộng rãi đến dư luận khi sự việc được xác minh, làm rõ.