Xác minh vụ thiếu niên 14 tuổi bị cha dượng hành hạ, đốt ''vùng kín''

Chiều 17/7 nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin sự việc cha dượng hành hung con riêng của vợ xảy ra tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên.

Hiện nay, Công an tỉnh An Giang đang chờ Công an thị xã Tịnh Biên báo cáo sự việc để có hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/7, Công an phường Tịnh Biên nhận được thông tin em T.K.Tr. (14 tuổi, ở khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên) có nhiều vết thương trên người, nghi ngờ bị Trần Thanh Hòa (sinh năm 1997, là cha dượng của Tr.) hành hung.

Công an phường đã phối hợp cùng với đoàn thể địa phương tiến hành làm việc với em Tr.. Lúc đầu, em Tr. cho biết, những vết thương trên người và bộ phận sinh dục của mình do bị "nước ăn" trong lúc làm nước đá với cha dượng.

Tuy nhiên, khi được sự động viên và giải thích của cán bộ, Tr. nói rằng các vết thương nói trên do cha dượng của Tr. gây ra.

Vết thương trên người em Tr. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, Công an phường Tịnh Biên đã mời Trần Thanh Hòa đến làm việc. Bước đầu, Hoà khai nhận, cách đây khoảng 1 tháng có đánh và nhấn đầu em Tr. vào thùng nước.

Khi đó, thùng nước bị bể khiến phần trước ngực của Tr. bị tổn thương, gây nên vết sẹo.

15 ngày sau, Hòa dùng bật lửa đốt bộ phận sinh dục của em Tr. gây thương tích. Ngoài ra, vào ngày 10/7, Hòa còn dùng cây đánh vào lưng em Tr..

Hiện Công an phường Tịnh Biên đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND phường Tịnh Biên, đoàn thể địa phương đã đến nhà tìm hiểu sự việc và động viên em Tr.