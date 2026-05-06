Vụ thảm án ở Tây Ninh: Nhiều người rơi nước mắt trước khi gia đình đưa 2 nạn nhân đi an táng

Liên quan vụ thảm án ở Tây Ninh, ngày 6-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất đông người thân và hàng xóm đã đến nhà bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi; ngụ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để chia buồn và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho chị Đ.T.T. (32 tuổi) cùng con trai 2 tháng tuổi.

Con đường dẫn vào nhà cha mẹ chị T. ở xã Năm Căn

Thương cho hoàn cảnh khó khăn và nhà cửa chật hẹp, hàng xóm đã cho gia đình bà Sáu mượn khoảng sân trước nhà để đặt bàn tiếp khách đến chia buồn, đậu xe…

"Thấy hoàn cảnh của T. tội nghiệp, tôi tranh thủ sang thắp hương 2 mẹ con rồi phụ gia đình bà Sáu chuẩn bị tiễn đưa con gái và cháu ngoại về nơi an nghỉ" – một người hàng xóm với bà Sáu nói trong nghẹn ngào.

Hàng xóm đến thắp hương mẹ con chị T. và chia buồn với gia đình

Một người khác chia sẻ: "Hai năm trước, bà Sáu đưa con gái về nhà chồng với hy vọng gia đình con sẽ luôn hạnh phúc. Nào ngờ, giờ bà ấy đón thi thể con và cháu ngoại về trong hoàn cảnh này. Nhìn người anh trai tật nguyền và em trai của T. khóc ngất vì thương em gái, chị gái ra đi đột ngột khiến chúng tôi không cầm được nước mắt".

Em trai chị T. để tang, cúng cơm cho chị gái xấu số của mình

Gia đình bà Sáu sẽ tổ chức lễ động quan và an táng mẹ con chị T. vào 14 giờ hôm nay (6-5) tại phần đất của gia đình cách nhà khoảng 2 km.

Hàng xóm cho gia đình bà Sáu mượn khoảng sân để đặt bàn tiếp khách đến chia buồn

Như đã thông tin, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị T. phải rời xa Cà Mau để đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp cha mẹ lo cho anh trai bị tật nguyền và đứa em trai thơ dại khi mới 17 tuổi. Đến năm 30 tuổi, T. gặp và kết hôn với Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh).

Thi thể chị T. và con trai 2 tháng tuổi sẽ được gia đình đưa đến nơi an táng bằng vỏ lãi

Khoảng 12 giờ ngày 3-5, người dân ở ấp Kỳ Châu bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Phú.

Đoàn công tác UBND xã Năm Căn đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình bà Sáu sau khi nắm thông tin về việc đau lòng

Mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng là Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình. Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị T. và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công làm bị thương. Nghi phạm Phú đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sau khi nhận được hung tin, ông Đoàn Văn Long đã tức tốc thuê xe lên tỉnh Tây Ninh để đưa thi thể T. và cháu ngoại về quê lo hậu sự.

"Khi hay tin con bị sát hại, nhà không có tiền nên tôi sang hàng xóm nói chở đi lên tỉnh Tây Ninh đưa thi thể mẹ con T. về, chuyện tiền bạc tính sau. Thương gia đình rơi vào hoàn cảnh tang thương, người này đã chở tôi và một số người thân đi mang thi thể con và cháu về" – ông Long nói trong nước mắt.