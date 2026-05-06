Shipper bị đồng nghiệp đánh trong quán trà sữa tại phường Tân Hưng

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, anh H.T.P (36 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, làm nghề shipper) cho biết lúc 11 giờ 58 ngày 5-5, anh có đơn hàng nên đến quán bán trà sữa, cà phê nằm trên đường số 49, phường Tân Hưng. Tại đây, anh gặp một đồng nghiệp cùng hãng giao hàng nhưng không quen biết nhau từ trước.

Do cùng là shipper, cả hai nói chuyện về tuyến đường giao hàng nhưng từ đây đã phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc này, người đàn ông bất ngờ lao vào đánh anh P. nhiều cái, nạn nhân chỉ biết đứng im chịu trận.

Hiện Công an phường Tân Hưng đang xác minh thông tin trên, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.