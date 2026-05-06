Cảnh báo nóng: Loạt sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng người tiêu dùng Việt Nam

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG), trong tháng 4/2026, nhiều cơ quan quản lý an toàn sản phẩm tại Mỹ, Canada và Úc đã phát đi các thông báo thu hồi đối với hàng loạt mặt hàng tiêu dùng do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Danh sách này bao gồm nhiều sản phẩm quen thuộc như: pin sạc dự phòng, quạt thông minh, thực phẩm bổ sung chứa sắt, máy làm sạch bằng hơi nước hay đồ dùng dành cho trẻ em. Các lỗi được cảnh báo liên quan đến nguy cơ cháy nổ, bỏng, ngộ độc, kẹt trẻ nhỏ hoặc gây chấn thương trong quá trình sử dụng.

Trong bối cảnh người Việt ngày càng chuộng mua hàng xách tay và đặt sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử quốc tế, không loại trừ khả năng những mặt hàng nằm trong diện thu hồi đã xuất hiện và lưu thông tại thị trường trong nước.

Căn cứ các thông tin, tài liệu do cơ quan chức năng nước ngoài công bố, UBCTQG thông tin tới người tiêu dùng Việt Nam về các sản phẩm này; cụ thể:



1. Quạt thông minh Breez 2-in-1

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) phát đi thông báo thu hồi đối với quạt phòng ngủ thông minh Breez 2-in-1 do Công ty Snooz, Inc. phân phối, sau khi phát hiện thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn khi vận hành.

Theo cơ quan này, bộ phận kết nối nguồn bên trong quạt có thể bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, làm phát sinh tình trạng nóng bất thường, bốc khói và thậm chí dẫn tới cháy. Tổng cộng khoảng 11.900 sản phẩm đã được bán tại Mỹ và khoảng 140 sản phẩm tại Canada.

Quạt Breez 2-in-1 bị thu hồi (Ảnh: UBCTQG)

Mẫu quạt này từng xuất hiện trên nhiều nền tảng thương mại điện tử như: Amazon, Shopify, Kickstarter cùng các cửa hàng bán lẻ trực tuyến trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2025.

Phía doanh nghiệp cho biết quyết định thu hồi được thực hiện tự nguyện sau khi tiếp nhận 6 báo cáo liên quan đến hiện tượng quá nhiệt và phát khói, trong đó có 1 vụ việc xảy ra cháy. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người hoặc tài sản, nhà sản xuất vẫn khuyến nghị người dùng dừng sử dụng để đảm bảo an toàn.

Người tiêu dùng có thể kiểm tra số sê-ri ở mặt dưới phần đế gỗ của thiết bị. Những sản phẩm có mã bắt đầu bằng “BZ10” hoặc “BZ02” nằm trong diện cần thu hồi và được hướng dẫn đăng ký đổi thiết bị thay thế từ nhà sản xuất.

2. Các sản phẩm bổ sung sắt từ nhiều nhãn hiệu khác nhau - Xuất xứ: Hoa Kỳ

Không chỉ thiết bị điện tử, nhiều sản phẩm thực phẩm bổ sung chứa sắt tại Mỹ cũng bị thu hồi do vi phạm tiêu chuẩn an toàn bao bì. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cũng phát đi thông báo thu hồi hơn 356.000 sản phẩm thực phẩm bổ sung chứa sắt do Công ty Vitaquest International LLC phân phối vì không đáp ứng yêu cầu an toàn đối với bao bì.

Cụ thể, các sản phẩm này có chứa sắt nhưng bao bì lại không có khóa an toàn dành cho trẻ em theo quy định. Điều này khiến trẻ nhỏ có thể dễ dàng mở nắp và nuốt phải viên uống bên trong, dẫn đến nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe và thậm chí có thể tử vong. Các sản phẩm này bị xác định không đáp ứng quy định an toàn bao bì dành cho hàng hóa có nguy cơ gây hại, theo Đạo luật Poison Prevention Packaging Act của Mỹ (Ảnh: UBCTQG)

Đợt thu hồi ảnh hưởng đến nhiều thương hiệu khác nhau như: Arey, Bari Life, Bird&Be, Biote, Dr. Fuhrman, NuLife, HMR, Bariatric Pal, Noevir, Zenbean và Sakara. Các sản phẩm từng được bán rộng rãi trên Amazon.com, Ulta Beauty, The Vitamin Shoppe, Fullscript cùng nhiều hệ thống bán lẻ, phòng khám và website doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 2/2026. CPSC khuyến cáo người đang sử dụng các sản phẩm này cần bảo quản ngay ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ nhỏ. Đồng thời, người tiêu dùng nên liên hệ với Vitaquest International LLC để được cung cấp miễn phí nắp chống mở hoặc túi bảo quản an toàn theo chương trình thu hồi.

3. Máy làm sạch hơi nước BISSELL

Theo UBCTQG, thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ Canada cho biết hai dòng máy làm sạch bằng hơi nước cầm tay là BISSELL Steam Shot™ OmniReach™ và Steam Shot™ Omni đang bị thu hồi do nguy cơ gây bỏng cho người sử dụng.

Cơ quan chức năng cho biết trong quá trình hoạt động, một số phụ kiện của máy có thể bất ngờ bung ra, khiến nước nóng hoặc hơi nước phun trực tiếp vào người dùng.

Máy làm sạch bằng hơi nước bị thu hồi (Ảnh: UBCTQG) Theo báo cáo từ doanh nghiệp, tính đến ngày 19/3/2026 đã ghi nhận 205 sự cố tại Mỹ, trong đó có 160 trường hợp bị bỏng. Tại Canada cũng đã xuất hiện 1 ca bỏng liên quan đến sản phẩm này.

Trước nguy cơ mất an toàn, người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay các sản phẩm nằm trong diện thu hồi và liên hệ với BISSELL để nhận phụ kiện thay thế miễn phí. Người dùng đồng thời cần đăng ký tham gia chương trình thu hồi trên website steamshot2026.com và thực hiện theo hướng dẫn của hãng, bao gồm việc cung cấp hình ảnh chứng minh sản phẩm đã được tiêu hủy.

Theo quy định của Canada Consumer Product Safety Act, các sản phẩm thuộc diện thu hồi không được phép tiếp tục bán lại, phân phối hoặc cho tặng tại Canada.



4. Pin sạc dự phòng MagSlim 5K

Pin sạc dự phòng MagSlim 5K hiệu Cygnett bị Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) phát cảnh báo thu hồi do nguy cơ cháy nổ.

Theo ACCC, khi pin xảy ra hiện tượng phồng rộp, phần vỏ bên ngoài có thể bị tách tại mối nối, làm ảnh hưởng đến linh kiện bên trong và dẫn đến tình trạng quá nhiệt hoặc bốc cháy.

Pin sạc dự phòng bị thu hồi (Ảnh: UBCTQG)

Ngày 29/4/2026, cơ quan này tiếp tục cập nhật phạm vi thu hồi bằng cách bổ sung thêm nhiều mã lô bị ảnh hưởng, đồng thời kéo dài thời gian phân phối sản phẩm từ ngày 16/12/2025 đến 20/4/2026.

Sản phẩm được bán rộng rãi tại Úc thông qua website của: Cygnett, Amazon, eBay cùng nhiều hệ thống bán lẻ lớn như JB Hi-Fi, Harvey Norman, Officeworks, Telstra hay The Good Guys.

Người dùng được khuyến cáo dừng sử dụng ngay sản phẩm, kiểm tra mã lô in ở mặt sau pin sạc và liên hệ nơi mua để được hoàn tiền hoặc đổi thiết bị theo chương trình thu hồi.

5. Thang/ghế cho trẻ em TOETOL HOME

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cũng phát đi cảnh báo thu hồi khoảng 3.000 sản phẩm thang/ghế tháp cho trẻ em TOETOL HOME model DETD0001 do nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng. Thang cho trẻ (Ảnh: UBCTQG) Theo cơ quan này, kết cấu của sản phẩm không đủ chắc chắn, có thể bị sập hoặc lật trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, trẻ nhỏ còn có nguy cơ lọt người qua các khe bên của ghế, dẫn tới mắc kẹt, té ngã và gây chấn thương nghiêm trọng.

Doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận 18 trường hợp sản phẩm bị sập, trong đó có 11 trường hợp trẻ bị thương với các vết bầm tím, trầy xước và cắt rách da.

Sản phẩm chủ yếu được bán qua Amazon.com trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026. CPSC khuyến cáo các gia đình đang sử dụng sản phẩm này cần dừng sử dụng ngay lập tức, liên hệ với TOETOL HOME để được hoàn tiền toàn bộ. Người dùng đồng thời được yêu cầu tháo rời, tiêu hủy sản phẩm theo hướng dẫn và gửi hình ảnh xác nhận trước khi thải bỏ.



6. Hộp bàn chải điện trẻ em Sonic Pro

Một sản phẩm khác liên quan đến trẻ em cũng bị thu hồi là hộp bàn chải đánh răng điện Sonic Pro Children’s Toothbrush Boxes. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã thu hồi khoảng 48.000 hộp do nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ nhỏ.

Theo cảnh báo, sản phẩm có chứa pin lithium dạng cúc áo nhưng trẻ em lại có thể dễ dàng tiếp cận. Trong khi đó, bao bì sản phẩm không có đầy đủ cảnh báo an toàn theo quy định của Reese’s Law tại Mỹ.

Hình ảnh một số sản phẩm chứa pin cúc áo bị thu hồi tại Mỹ do nguy cơ mất an toàn đối với trẻ nhỏ (Ảnh: UBCTQG)

Các chuyên gia cho biết nếu trẻ nuốt phải pin cúc áo, pin có thể gây bỏng hóa học nghiêm trọng bên trong cơ thể, dẫn đến tổn thương nội tạng và thậm chí đe dọa tính mạng.

Sản phẩm được bán trực tuyến trên website TryAutobrush.com trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2025. CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay sản phẩm, để xa tầm tay trẻ em và liên hệ với Autobrush để nhận khoản hoàn tiền trị giá 5 USD dưới dạng tín dụng cửa hàng. Người dùng cũng được yêu cầu ghi chữ “Recalled” lên sản phẩm, gửi hình ảnh xác nhận qua email trước khi tiêu hủy theo hướng dẫn.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong bối cảnh mua sắm qua sàn thương mại điện tử và hàng xách tay ngày càng phổ biến, người tiêu dùng Việt Nam cần đặc biệt lưu ý các cảnh báo thu hồi quốc tế để chủ động kiểm tra sản phẩm đang sử dụng, tránh các rủi ro liên quan đến cháy nổ, bỏng, ngộ độc và chấn thương.