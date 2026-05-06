Vừa khai trương, trung tâm tiệc cưới bị nhóm admin Beat Hải Phòng đến "làm tiền"

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang điều tra, mở rộng chuyên án bắt giữ một số đối tượng nhân danh công ty truyền thông có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức ép ký hợp đồng “Bảo trợ truyền thông”, “Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông” gây bức xúc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài (Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS). Đây là 2 đối tượng chủ mưu vận hành các trang Fangape, Group Facebook được nhiều người theo dõi, người tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng - Hôm nay ăn gì ; Hải Phòng Xịn, Hải Phòng xịn của tôi, Beat Hải Phòng, Beat Thủy Nguyên…

Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Mới khai trương đã bị 2 admin đến “làm tiền”

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News , chị P.T.T (tên nhân vật đã thay đổi) – Trưởng phòng Maketting một Trung tâm Tổ chức sự kiện và tiệc cưới lớn ở Hải Phòng cho biết, kể từ tháng 8/2025, sau khi tổ chức khai trương, trung tâm hoạt động khá trôi chảy, lượng khách hàng vẫn đều đặn đặt tiệc, tổ chức các sự kiện.

Kể từ sau ngày 2 admin bị bắt, trang Beat Hải Phòng này đã không còn được cập nhật.

Bất ngờ đến tháng 1/2026, thời điểm gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trên trang Beat Hải Phòng xuất hiện bài viết từ một nick ảo với nội dung: “Đã ai ăn tiệc ở đây chưa? Thấy nhiều người chê quá” . Kèm theo đó, dưới bài đăng là những bình luận tiêu cực, chê bai, phê phán.

Là người trực tiếp quản lý bộ phận maketting, khi xem được đoạn chia sẻ trên, chị P.T.T. nhận ra ngay nội dung đó do nhóm admin Beat Hải Phòng "chơi xấu". Họ tự đăng nội dung trên và những bình luận bên dưới là những bình luận chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

"Do đó, họ muốn chạy bao nhiêu thì họ đẩy lên bấy nhiêu thôi” , chị T.T nhớ lại.

Thời điểm đăng bài nói xấu về trung tâm, nhiều khách hàng đã đặt cọc tiền đặt tiệc gọi cho chị T.T truy vấn. “Ôi em ơi sao có nhiều người chê bên em thế? Em đọc bài viết này đi”, chị P.T.T nhớ lại .

Chị T.T và nhân viên trung tâm phải trấn an tinh thần khách hàng vì bài đăng không đúng sự thật. “Khách hàng người ta thấy bài viết đó thì cũng suy nghĩ và lung lay” , chị T.T chia sẻ.

Để kịp thời xử lý sự việc nêu trên, chị T.T nhờ người quen làm admin một số trang mạng xã hội, họ cũng phát hiện ra, nhóm admin đó tự đăng để ép trung tâm tiệc cưới phải đặt dịch vụ của họ với danh nghĩa “Bảo trợ truyền thông" bằng những gói quảng cáo, đăng bài trên các trang do họ quản lý, vận hành.

Khi xác định được kẻ chủ mưu trong việc “bôi xấu” trung tâm tiệc cưới là Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài (admin của các trang mạng xã hội nêu trên), chị T.T đã hẹn gặp mặt trực tiếp.

“Khi gặp, tôi trao đổi thẳng luôn với Lâm và Tài cứ gỡ bài đó trước cho bên trung tâm vì là bài ảo cố tình “dìm hàng”. Lúc đầu Lâm, Tài chối đây đẩy và nói: “Cái này là trải nghiệm thực tế của khách hàng, bên này không gỡ được”, chị T.T kể lại.

Chị T.T đặt vấn đề mong muốn được kết nối gặp khách và trực tiếp giải quyết với khách hàng. "Vì trung tâm đã từng có rất nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ, không có khách hàng nào đăng hay bóc phốt mà không có thông tin gì cụ thể. Giả sử nếu là khách hàng thật, họ sẽ chia sẻ dự tiệc ngày nào, món ăn nào không ngon hoặc dịch vụ nào có vấn đề…Khi có những thông tin như thế, bên trung tâm sẽ liên hệ với khách để giải quyết", chị T. nhớ lại.

Sau đó, chị T. chia sẻ bản thân có kinh nghiệm và biết rằng những bình luận "bóc phốt" nêu trên đều được thực hiện bởi AI và không có trải nghiệm thật của khách hàng.

“Trong lúc thương thảo, Lâm và Tài kẻ đấm người xoa và không muốn cho xóa bài và các bình luận ảo đó” , chị T.T nhớ lại.

Ăn chơi Hải Phòng là một trong những trang FB do Lâm, Tài quản lý, vận hành.

Ép chuyển tiền mới xóa bài

Lo lắng bài viết lan truyền sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm tiệc cưới nên chị T. đặt vấn đề và được Lâm, Tài đưa cho một bảng giá quảng cáo.

“Tôi nghĩ, vậy là họ đã soạn sẵn cho mình cái bảng giá rồi, đến gặp mặt chỉ việc đưa thôi. Đó là bảng giá bảo trợ truyền thông 1 năm và đăng một số bài định hướng dư luận, với mức phí hơn 40 triệu đồng” , chị T.T kể lại.

Trong gói hợp đồng bảo trợ truyền thông này, trung tâm tiệc cưới sẽ chỉ được đăng vài bài. Còn lại, Lâm, Tài sẽ không duyệt đăng các bài tiêu cực về trung tâm.

Trung tâm tiệc cưới đồng ý ký hợp đồng với Lâm, Tài theo bảng giá họ đưa ra, với điều kiện họ phải gỡ bài đăng đó trước, còn tiền sẽ chuyển sau. Vì hôm đó là thứ Bảy nên kế toán không làm thủ tục chuyển tiền thanh toán cho công ty Lâm, Tài. Chị P.T.T hẹn thứ Hai, công ty sẽ chuyển tiền thanh toán.

Nói chuyện xong, Lâm, Tài ra về. Sau đó, chị T.T tiếp tục nhắn tin năn nỉ Lâm, Tài hỗ trợ gỡ bài cho bên trung tâm nhưng Lâm, Tài lơ đi.

“Tôi phải chuyển khoản 50% tiền cọc (hơn 20 triệu đồng) thì Lâm, Tài gỡ bãi luôn”, chị T.T bức xúc nhớ lại.

Trang Hải Phòng - Hôm nay ăn gì cũng dừng cập nhật sau khi 2 admin bị bắt để phục vụ công tác điều tra trong Chuyên án của Công an TP Hải Phòng.

Sau đó, Lâm, Tài liên tục giục chị T. phải chuyển số tiền còn lại. Sợ bọn chúng phá đám nên công ty đành chuyển 50% số tiền còn lại cho họ.

“Tôi đề xuất họ tư vấn đăng bài như thế nào để tăng lượng khách hàng và tương tác tốt, tuy nhiên 2 người này không biết tư vấn gì và yêu cầu bên trung tâm tự lên nội dung. Bên tôi đăng được 1 bài quảng cáo, sau đó 1 tuần thì Tài và Lâm bị bắt”, chị T. chia sẻ.

Sau khi Lâm, Tài bị bắt, Cơ quan điều tra cũng đã đến gặp chị T. để thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.