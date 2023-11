Vụ tai nạn liên hoàn ở Thủ Đức: Nồng độ cồn của tài xế vượt mức kịch trần

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Lúc 16 giờ 35 phút ngày 12-11, Trí lái ô tô trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ) trong tình trạng say xỉn, sau đó tông 2 ô tô và 3 xe máy khiến cô gái trẻ tử vong.

CLIP: Camera ghi lại tai nạn.

Trí cho biết trước đó mời 4 người bạn đến căn hộ ở tầng 17, một chung cư cách hiện trường khoảng 1 km. Đến chiều họ nghỉ nhậu, do các bạn không có xe về nên Trí lấy ô tô cá nhân chở bạn ra đường Nguyễn Xiển để đón xe.



Cô gái 18 tuổi đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lúc chạy xe trên đường Nguyễn Văn Tăng, theo hướng từ ngã 3 Gò Công về ngã 3 Mỹ Thành, Trí điều khiển xe lấn trái sang phần đường ngược chiều, xảy ra va chạm với hai xe ô tô.

Do hoảng loạn Trí đã đạp chân ga tiếp tục tông 3 xe máy đang lưu thông và dừng trên lề đường, tông sập tường nhà dân gây ra cái chết cho cô gái 18 tuổi.



Công an xác định Trí đã sử dụng rượu bia (trong máu có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu, vượt mức kịch trần).

Nguyên nhân tai nạn, công an ban đầu xác định do Trí điều khiển ô tô mà trong máu có nồng độ cồn cao, điều khiển ô tô đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn.