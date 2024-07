Vụ tai nạn 4 người của LPBank Hoàng Anh Gia Lai thương vong: Tài xế khóc tại tòa

Theo HĐXX, kết quả điều tra xác định chiều 12-8-2023, ông Bình điều khiển xe tải chở đá xây dựng lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ huyện Chư Pứh đi huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai).



Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người CLB Bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai thương vong

Khi đến Km1646+500, thuộc địa phận thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, ông Bình điều khiển xe tải từ làn đường bên phải sang phần đường bên trái để vượt xe 5 chỗ do ông Nguyễn Tú Sinh (SN 1966) điều khiển đang đi trước cùng chiều.

Khi xe của Bình đang đi bên trái để vượt xe 5 chỗ do ông Sinh điều khiển thì ông Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải đang di chuyển theo hướng ngược lại. Thấy vậy, ông Bình đã đánh lái về lại phần đường bên phải thì đầu xe ông Bình đã tông vào phần đuôi xe 5 chỗ của ông Sinh. Bị tông từ phía sau, xe ông Sinh mất kiểm soát, quay ngang.



Sau đó, xe ông Bình tiếp tục tông vào thân xe 5 chỗ, đẩy xe này đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Xôn điều khiển. Tài xế Xôn đã đạp phanh nhưng xe không thể dừng ngay mà tông vào thân xe bên phải của xe 5 chỗ.

Cùng lúc bị hai xe tải lớn tông, xe con 5 chỗ bị vò nát khiến 3 người của CLB Bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai ngồi trên xe là huấn luyện viên Dương Minh Ninh (SN 1975), bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992) và cầu thủ Paollo Medeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Brazi) cùng tử vong, tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương nặng.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do ông Bình điều khiển xe tải vượt xe khác khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém.

Tài xế Đinh Tiến Bình gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân

Tại phiên tòa, ông Bình khai khi xi nhan xin vượt xe thì xe 5 chỗ có đánh lái sang phải nên nghĩ rằng tài xế xe 5 chỗ đã nhường đường cho vượt. Tuy nhiên, khi tài xế Bình cho xe vượt lên, song song với xe 5 chỗ thì thấy hai xe chạy ngược chiều cách 600-700 m nên lái xe về lại phần đường của mình. Tuy nhiên do "điểm mù" nên không thấy xe 5 chỗ và xảy ra tai nạn. Tài xế Bình đã khóc, gửi lời xin lỗi đến các gia đình nạn nhân và mong tòa giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả kiểm tra trọng tải xe tải do ông Bình điều khiển vượt quá tải trọng 1.491kg (8,8%) nhưng nằm trong giới hạn 10% cho phép nên không vi phạm trọng tải. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải này chạy với tốc độ 55 km/h. Cả 3 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy.