Vụ siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ kiện đòi 288 tỷ sắp được đưa ra xét xử

Nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An, đã đâm đơn kiện từ năm 2013. Trong đơn kiện, ông Nguyễn Đức An nêu rõ: Năm 2006, ông An và siêu mẫu Ngọc Thúy đăng ký kết hôn tại Mỹ và có hai con chung.

Vì ông An mang quốc tịch Mỹ nên "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu" 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam bao gồm cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)… Tổng giá trị tài sản tương đương 288 tỷ đồng.

Siêu mẫu Ngọc Thúy

Ngày 26/9/2007, sau gần 2 năm chung sống, cả hai nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ. Sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3/2008, tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi" để trả lại cho ông An, "vì được mua bằng tiền riêng" của ông.

Tuy nhiên sau đó, bà Thúy đã không thi hành án nên ông An làm đơn khởi kiện, gửi lên TAND TP.HCM. Đến năm 2017, bà Thúy có đơn phản tố đối với yêu cầu khởi kiện của chồng cũ.

Được biết, để xét xử vụ kiện này vào ngày 18/8/2023, TAND TP.HCM đã triệu tập 29 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Chồng cũ Ngọc Thúy - đại gia Đức An

Siêu mẫu Ngọc Thúy từng là sao Việt đình đám của làng giải trí. Cô kết hôn với ông An và theo chồng ra nước ngoài khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng, sau khi ly hôn, cuộc chiến giành tài sản cùng những màn đấu khẩu của cả hai đã nổ ra quyết liệt, căng thẳng và kéo dài tới thời điểm hiện tại.