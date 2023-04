1 sao nam Vbiz bị bắt, nói lời xin lỗi khán giả khi hầu tòa, cuộc sống hiện tại thế nào?

Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, sinh năm 1963 tại Tiền Giang. Đầu thập niên 90, ông cùng Bảo Quốc, Bảo Chung, Duy Phương trở thành những cây hài đình đám, mang hài đến gần với khán giả từ Nam ra Bắc. Thời kỳ hoàng kim, Hồng Tơ chạy show không biết mệt và thuộc hàng top những nghệ sĩ có mức cát xê "trên trời". Nam danh hài mỗi ngày kiếm được hàng trăm triệu đồng. Có tiền, Hồng Tơ đầu tư bất động sản và nhiều người nói đùa rằng "phường nào cũng có nhà" của ông.

Tuy nhiên, tên tuổi cũng như kinh tế của Hồng Tơ ngày càng xuống dốc, nguyên nhân vì nam nghệ sĩ lún sâu vào cờ bạc, cá độ. Có thời điểm, Hồng Tơ phải cầm cố, bán tháo tài sản để mang đủ 550 cây vàng trả nợ đỏ đen. Sau đó, nam nghệ sĩ quay đầu, chí thú làm ăn và đi diễn trở lại. Tưởng chừng cuộc sống như thế khởi sắc nhưng vào tháng 5/2019, Hồng Tơ gây xôn xao dư luận với thông tin bị bắt giam vì đánh bạc.

Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc vào năm 2019

Theo đó, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Hồng Tơ cùng 4 người khác đang đánh bạc tại quán cà phê của ông. Tang vật bị thu giữ là gần 15 triệu đồng và nhiều vật dụng đánh bạc. Do sòng bạc có liên quan đến người nước ngoài, vụ án được chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Sau gần một tháng bị tạm giam ở Chí Hòa, nghệ sĩ Hồng Tơ được thả ra.

Tại phiên xét xử, Hồng Tơ bày tỏ sự hối hận, mong Hội đồng xét xử có hình thức xử phạt nhẹ nhất: "Hồng Tơ cảm thấy rất ray rứt lương tâm. Hồng Tơ xin hứa với quý vị ở đây là Hồng Tơ sẽ cố gắng làm những gì tốt để chuộc lại những lỗi lầm đối với những người xung quanh, khán giả cũng như hội đồng ở đây. Xin cho Hồng Tơ mức xử phạt nhẹ nhất để Hồng Tơ có điều kiện nuôi dạy cháu bởi vì cháu 'cha già con mọn' mà. Năm nay 60 tuổi rồi mà con mới 6 tuổi, phải đưa đón con đi học và phải lo cho kinh tế". Cuối cùng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồng Tơ 50 triệu đồng.

Nam nghệ sĩ thành khẩn khai báo và nhận mức xử phạt 50 triệu đồng

Sau scandal chấn động, Hồng Tơ dần rút lui khỏi làng giải trí. Ông và vợ kinh doanh quán cà phê kiếm tiền sinh hoạt và nuôi con gái út đã 10 tuổi ăn học. Lần lộ diện gần nhất của Hồng Tơ là ở lễ viếng NSND Diệp Lang. Nam danh hài cho biết đã sống an phận hơn, tránh xa thú vui không lành mạnh, cố gắng lấy lại hình ảnh. Hiện tại, gia đình và con gái là động lực để Hồng Tơ sống tích cực và hạnh phúc.

Hồng Tơ trong lần lộ diện gần nhất lễ viếng NSND Diệp Lang

Hồng Tơ cho biết đang sống an phận và hạnh phúc bên vợ cùng con con gái út

Ảnh: Tổng hợp