Vụ phát hiện bộ xương trong bồn nước ở Đồng Nai: Chủ nhà ngất xỉu vì sốc, chia sẻ chi tiết sự việc

Ngày 23/6, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính bộ hài cốt được phát hiện bên trong bồn chứa nước tại một căn nhà ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Khoảnh khắc thợ sửa nhà phát hiện bộ xương bên trong bồn nước

Chủ căn nhà là ông Lý Thành Châu (66 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Hà (64 tuổi) cho biết, đến nay cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc bất ngờ xảy ra ngay tại nơi mình sinh sống. Bà Hà cho biết, qua nay vợ chồng bà đều mất ngủ, cuộc sống xáo trộn sau vụ việc vừa qua, "Cô thức đến 12h rồi không thể ngủ luôn. Nếu không làm lại cái sân thì không biết có chuyện như vậy, cô không ngờ lại xảy ra chuyện đó".

Căn nhà nơi phát hiện ra sự việc

Bà Hà - chủ nhà cho biết do mới làm lại khoảng sân trước nhà nên gia đình mới có ý định nhấc chiếc bồn chưa nước xuống bên dưới để tiếp tục sử dụng

Theo lời kể của bà Hà, vụ việc được phát hiện khi gia đình thuê thợ đến sửa lại nền nhà và kiểm tra khu vực bồn nước đặt trên mái. Một người thợ trong lúc kiểm tra đã thấy nắp bồn mở bất thường đã lên tiếng thắc mắc và hoảng hốt khi ngó vào kiếm tra bồn nước. "Nếu không sửa lại cái nền nhà thì cũng chưa phát hiện sự việc. Chứ bình thường không sử dụng gì tầng hai hết. Không ngờ chuyện này xảy ra khiến hai vợ chồng già mất bình tĩnh".

Người phụ nữ cho biết, khi được thợ báo tin, bà đã hoảng sợ đến mức ngất xỉu vì chưa từng trải qua tình huống kinh hoàng như vậy.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến hai vợ chồng già lo lắng, cuộc sống xáo trộn

"Lúc người thợ trèo lên cũng đã nói, 'Ủa, nước không có xài nữa mà sao lại để mở nắp'. Lúc dòm vô thì ông ấy mới tá hỏa, chạy vội xuống thông báo sự việc.

Nghe thợ báo tôi còn phải hỏi lại là 'chú có nói đùa không, sao lại có chuyện đó'. Khi người thợ xác nhận vụ việc, tôi còn chạy ra nhờ người hàng xóm làm công an lên kiểm tra tình hình xem có đúng không rồi mới báo công an phường", bà Hà nhớ lại thời điểm phát hiện bộ xương bên trong bồn nước.

Được biết căn nhà hiện chỉ có vợ chồng bà Hà sinh sống, hai con trai đều đi làm ăn xa

Cũng theo lời chủ nhà, bên cạnh chân đế bồn nước phát hiện một chiếc bóp chứa giấy tờ tùy thân. "Cái bóp tiền thì để ở ngoài rồi người nằm trong đó. Tôi cũng nghe công an nói có cái bóp với giấy tờ tùy thân chứ tôi cũng chẳng thấy cái bóp nó đỏ xanh vàng tiếng gì hết á. Bởi hai vợ chồng già, không có leo lên đó được."

Gia đình cho biết đã ngưng sử dụng bồn nước này khoảng 3–4 năm nay. "Trước kia là có đóng nắp tránh bụi bặm, côn trùng bay vô. Nhưng khi lên kiểm tra thì nắp đã mở," bà Hà kể thêm. Bồn chỉ có thể chứa nước mưa rơi vào, do không còn kết nối với hệ thống dẫn nước.

Bên trong chiếc bóp có chứa những giấy tờ gì?

Căn nhà hiện chỉ có hai vợ chồng già sinh sống, con trai lớn đã sang Nhật lao động được 10 năm, người con còn lại làm nghề lái xe tải. "Căn nhà rộng nhưng chỉ có hai vợ chồng nên hầu như chỉ sinh hoạt ở tầng 1. Riêng tầng 2 chỉ thỉnh thoảng lên đốt nhang, hương khói rồi xuống."

Sau khi phát hiện bộ xương người, lực lượng chức năng đã gỡ chiếc bồn nước đem đi để điều tra

Trên mái nhà chỉ còn lại phần khung sắt làm giá đỡ bồn nước

Theo lời kể, vợ chồng ông vừa hành nghề sửa xe, vừa tranh thủ bán thêm bánh tét kiếm sống. Tuy nhiên, sự việc xảy ra khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn.

Trước đó, gia đình dự định sẽ tháo bồn nước từ mái nhà xuống đặt ở tầng một để tích nước phòng khi mất điện.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và di dời bồn nước về trụ sở công an phục vụ điều tra.

Người phụ nữ cho biết, từ khi vụ việc xảy ra, chỉ có người dân trong khu vực đến theo dõi, chứ không có ai đến nhận hay hỏi thông tin về nạn nhân: "Gia đình cô sống đàng hoàng, con cái cô rất ngoan, có bao giờ gây lộn người lạ với ai gì đâu. Mà tự dưng lại có sự việc kì cục xảy đến làm xáo trộn cuộc sống gia đình."

Bà Hà cho biết hàng ngày bà đi bán bánh tét ở chợ còn ông Châu bị bệnh phải ngồi xe lăn nhiều năm nay

Bà cũng chia sẻ thêm: "Cái bồn nước bao năm không sử dụng, nay tiện làm lại cái sân thì mới tính đến chuyện hạ cái bồn xuống để chứa nước khi mất điện để có nước sử dụng. Mà không ngờ lại phát hiện sự việc này. Mấy nhà xung quanh lâu nay cũng không nghe mùi nên không có ai phát hiện gì bất thường."

Ông C. cho biết thêm, trước đây bồn nước từng bị rò rỉ gây thấm tường, nên con trai đã cắt đường nước giếng và nối trực tiếp với hệ thống nước sạch của thành phố.

Vợ chồng bà Hà mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc

Về chiếc bóp của nạn nhân, ông C. kể: "Cái bóp của nạn nhân nó mắc lại dưới chân bồn nước nên may mắn không bị gió thổi bay. Bên trong bóp có 2 thẻ ATM và một giấy đăng ký xe. Tên trên giấy phép lái xe đó lạ hoắc lạ huơ, không quen biết gì luôn. Trên giấy đăng kí xe ghi biển số Long An, cách đây cả trăm km."

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại cả vợ chồng ông Châu mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc. "Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ cái chết và tìm ra danh tính của nạn nhân để sự việc được sáng tỏ. Nạn nhân cũng sớm được trở về với gia đình".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.