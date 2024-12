Vụ ô tô tránh xe máy lao vào nhà dân tông bé 17 tháng tử vong: Tranh cãi cách xử lý của 2 tài xế

Liên quan đến vụ tai nạn khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong, ngày 23/12, Công an TP Tuyên Quang đã xác định người lái xe ô tô là anh Nguyễn Khương D. (30 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Công an TP Tuyên Quang cho biết tại cơ quan điều tra, anh D. đã thừa nhận mình lái xe trong vụ tai nạn trên.

"Qua xác định, anh D. là cán bộ công an thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Sơn. Về kết quả kiểm tra nồng độ cồn với nam tài xế, chúng tôi đang gửi mẫu đi và chưa có kết quả", báo Dân Trí dẫn lời Thượng tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) nói và cho biết thêm, anh D. khẳng định bản thân không uống rượu nhưng cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu máu người này để mang đi xét nghiệm.

Được biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ ngồi trong ô tô với anh D. là vợ của nam tài xế. Sau khi được mời đến cơ quan điều tra, vợ anh D. khai nhận do khi đó quá hoảng hốt và chồng đang đưa nạn nhân đi cấp cứu nên chị này đã tự nhận là người điều khiển phương tiện.

Đoạn clip ghi lại cảnh ô tô tránh xe máy, đâm vào nhà dân

Vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại. Nhiều người cho rằng vụ tai nạn đau lòng do tài xế xử lý không tốt trong tình huống trên, không có dấu hiệu giảm tốc độ khi thấy xe máy sang đường. Ngược lại, cũng có một số người cho rằng người đàn ông đi xe máy theo chiều ngược lại quá nhanh, bất ngờ rẽ sang đường khiến anh D. phải đánh lái đột ngột.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang nhận định, có thể thời điểm đó tài xế ô tô đạp nhầm chân phanh thành chân ga mới dẫn tới hậu quả đau lòng như vậy.

Phân tích vụ tai nạn nghiêm trọng trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ các chi tiết. Cụ thể, chia sẻ trên báo Người lao động, theo luật sư Liên, các chi tiết cần làm rõ như nam tài xế có đánh lái không kiểm soát, đạp nhầm chân ga và người điều khiển xe máy có vi phạm Luật Giao thông đường bộ không.

Nếu xác định được tài xế ô tô vi phạm quy định về an toàn giao thông như đánh lái không kiểm soát, đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Vân Đức/ĐSPL

Do gây hậu quả chết người nên khung hình phạt là từ 1-5 năm tù. Nếu xác định có tình tiết định khung như lỗi nghiêm trọng, không có giấy phép lái xe thì mức phạt có thể từ 3-10 năm tù. Trường hợp nếu người đi xe máy có hành vi sang đường bất ngờ gây nguy hiểm, có thể bị xử phạt hành chính từ 400.000 đồng đến 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Bên cạnh đó, nếu lỗi của người điều khiển xe máy là một phần khiến tài xế gây ra cái chết cho cháu bé thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, với mức phạt từ 1-5 năm tù (hoặc 3-10 năm tù nếu có tình tiết định khung). Thêm vào đó, người lái xe máy còn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự với tài xế tô tô.

Tài xế luôn phải nhớ 1 quy tắc khi lái xe

Nhận định về vụ tai nạn thương tâm trên qua quan sát tình huống từ video anh Đặng Sỹ Sang (giảng viên một Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe) nhận định tài xế ô tô chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống.

Theo anh Sang, khi đối mặt với tình huống sắp xảy ra va chạm với xe ngược chiều, việc giữ bình tĩnh và hành động nhanh chóng là rất quan trọng.

"Như trong tình huống trên, chỉ cần lái xe ô tô kịp thời đạp phanh sau khi đánh lái tránh xe máy thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc trên", Vietnamnet dẫn lời anh Sang nhận định về vụ tai nạn và nói thêm thông thường, khi bất ngờ gặp xe ngược chiều lấn làn, nhiều tài xế dễ giật mình đánh lái để tránh. Việc làm này sẽ rất nguy hiểm khi phía sau có xe đi đến.

Anh Sang cũng cho rằng, với các tình huống sắp va chạm thì việc đầu tiên cần phải làm là giảm tốc độ bằng cách nhấn phanh một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để giảm tốc độ mà không làm mất kiểm soát.

Sau đó, quan sát lề đường, lối thoát hoặc khoảng trống để điều chỉnh hướng xe và chú ý xe phía sau, đảm bảo việc giảm tốc hoặc chuyển làn không gây nguy hiểm cho các xe khác.

Để tránh tai nạn nghiêm trọng như vụ việc vừa xảy ra, mỗi tài xế cần phải nhớ quy tắc "nhường tốc độ chứ không nhường đường".

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx, do anh D. điều khiển, di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến, TP.Tuyên Quang bất ngờ gặp xe máy do một người đàn ông đi chiều ngược lại đang sang đường.

Sau đó, chiếc xe ô tô đánh lái đâm thẳng vào ngôi nhà, khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong khi đang chơi cùng mẹ.