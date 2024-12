Vụ ô tô rơi xuống sông Đồng Nai khiến cô gái trẻ 22 tuổi tử vong: Xác định nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến vụ việc ô tô rơi xuống sông Đồng Nai khiến cô gái trẻ Tr.T.N. (22 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong, ngày 18/12, Khu quản lý đường bộ IV, Cục đường bộ (Bộ GTVT) cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.

Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, theo báo cáo ban đầu, nữ tài xế điều khiển ô tô BKS 60A - 460.XX lưu thông hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến cầu, ô tô đâm lên lề bộ hành cầu Đồng Nai cũ, làm gẫy lan can cầu tại vị trí nhịp 7 và lao xuống sông (khe hở giữa cầu Đồng Nai cũ và mới).

Khu quản lý đường bộ IV cho biết, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường thẳng, có biển báo tốc độ giới hạn 70km/h, vạch kẻ đường và biển cảnh báo đầy đủ. Mặt đường bằng phẳng, không có ổ gà hay dấu hiệu bất thường về hạ tầng giao thông.

Khi được trục vớt lên bờ, chiếc xe trong tình trạng vỡ nát tất cả các cửa kính, thân xe móp méo.

Tuyến đường này thuộc phạm vi Khu quản lý đường bộ IV quản lý, còn công tác bảo dưỡng do Công ty CP quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 thực hiện. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sau khi xảy ra vụ tai nạn, đoạn lan can bị tông gãy được giăng dây phong tỏa và đặt biển cảnh báo "đi chậm", vị trí bị tông gãy có 3 đoạn dài khoảng 7,5m. Theo một công nhân tham gia sửa chữa, khúc lan can bị tông gãy được lắp tạm bằng cây tre, sau đó sẽ được đơn vị quản lý thay thế bằng lan can kim loại khi có lan can mới.

Trước đó, khoảng 18h ngày 14/12, xe ô tô di chuyển theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai; khi đến cầu Đồng Nai thì bất ngờ mất lái, tông gãy lan can bằng sắt bên trái cầu rồi lao xuống sông mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Công an Đồng Nai và Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến 21h cùng ngày, một số người đến hiện trường kêu khóc nhận là người nhà của cô gái đi ô tô gặp nạn nói trên. Cơ quan chức năng lấy thông tin, lời khai phía gia đình nạn nhân.

Theo tường thuật gia đình, cách thời điểm xảy ra tai nạn 30 phút, chị N. có gọi điện cho biết đang lái ô tô trên đường về nhà, chiếc xe mà chị N. điều khiển BKS 60K-460.XX.

Tuy nhiên, sau đó gia đình không thể liên lạc được với chị nữa. Khi nghe thông tin ô tô tông gãy lan can cầu Đồng Nai rồi lao xuống sông nên gia đình vội chạy ra với hy vọng chị N. được an toàn.

Cùng lúc đó, đội “người nhái” tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe nằm dưới lòng sông cùng thi thể nạn nhân nữ, cách vị trí bị rơi khoảng 20m.